وأشادت الوزارة، في بيان لها، بالدور الذي اضطلعت به المملكة المغربية الشقيقة في إنجاح هذا الحوار والتوافقات التي تم التوصل إليها.

وأعربت الوزارة عن أملها في أن تسهم هذه التوافقات في الدفع بعملية التسوية السياسية في ليبيا قدماً بما يخدم آمال وطموحات الشعب الليبي الشقيق.