استخراج "ملقاط شعر" من القصبة الهوائية لشخص ابتلعه بالخطأ.. صور

نجح فريق جراحى بقسم جراحة القلب والصدر بمستشفى بنها الجامعى بمحافظة القليوبية، فى استخراج "ملقاط شعر"، من القصبة الهوائية لمريض يعانى من شق حنجرى قديم، وأثناء قيامه بتنظيف فتحة الشق الحنجرى بطريقة غير طبية وغير صحيحة باستخدام الملقاط ملفوف بمناديل ورقية، سقط منه وابتلعه ودخل لفتحة القصبة الهوائية.

وأوضحت مستشفى بنها الجامعى، فى بيان لها، أنه تم الآن استخراج "ملقاط شعر" من القصبة الهوائية لمريض يعانى من شق حنجرى قديم، وبينما يقوم بتنظيف فتحة الشق الحنجرى بطريقة غير طبية وغير صحيحة باستخدام ملقاط ملفوف بمناديل ورقية اتشفط منه الملقاط ودخل لفتحة القصبة الهوائية.

وتابعت المستشفى، أنه حضر المريض للقسم فى حالة اختناق، وتم دخوله العمليات فورا، حيث نجح الدكتور باسم مفرح الأستاذ المساعد بالقسم، وبمعاونة الدكتور أحمد الخضرى مدرس مساعد التخدير، من استخراج "الملقاط"، وخرج المريض بسلامة الله من العمليات ويخضع لاستكمال علاجه بالقسم لحين تماثله الكامل للشفاء.