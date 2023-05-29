فرق جراحية ببنها الجامعى تنقذ حياة 6 أشخاص بينهم طفل ابتلع قطعة فول سودانى

القليوبية إبراهيم سالم

نجحت فرق جراحية بقسم جراحة القلب والصدر ب مستشفى بنها الجامعي ، فى إنقاذ حياة 6 أشخاص من خلال عمل جراحات عاجلة وطويلة، والتي تعد من أطول العمليات التي تم إجرائها في القسم في الآونة الأخيرة، حيث استغرقت هذه الجراحات 10 ساعات كاملة، التي بدأت في العاشرة صباحا وانتهت في الثامنة مساءا.

وجاءت العمليات الجراحية على النحو التالي، العملية الأولى، وهي عبارة عن عملية قلب مفتوح لزراعة شرايين طرفية في الشريان التاجي للقلب لمريض يعاني من أزمة قلبية باستمرار نتيجة جلطات سابقة بالشريان التاجي، حيث تم استئصال الجلطة من الشريان ثم زراعة الشريان الثديي عليه، وقام بإجراء العملية الدكتور محمد صفان والدكتور أحمد صبحي وبمساعدة الدكتور محمد عمر والدكتورة خديجة فتحي، وقام باستخلاص الشريان الثديي الدكتورة نورا سنجاب، وقام باستخلاص الوريد الصافني من الرجل لزراعته بالقلب الأطباء المقيمين محمد الخواجة وسارة نبيل، وأدار ماكينة القلب الصناعي الدكتور محمود عبد العظيم.

أما العملية الثانية، فهي عملية قلب مفتوح لتغيير الصمام الميترالي بالقلب وتركيب صمام معدني مع زراعة الشرايين التاجية بالقلب لنفس المريض، وقام بإجراء العملية الدكتور معتز الشحات رزق، والدكتور باسم مفرح، وبمساعدة الدكتورة هبة أبو الخير، وقام باستخلاص الشريان الثديي الدكتورة خديجة فتحي، وقام باستخلاص الوريد الصافني بالرجل لزراعته بالقلب الطبيب المقيم مصطفي محمد والمدرس المساعد محمد عمر.

وبالنسبة للعملية الثالثة، فكانت عبارة عن استخراج مقذوف طلق ناري بالظهر من مريض تعرض للطلق الناري أثناء سيره بالشارع في مركز الخانكة التابع لجنوب محافظة القليوبية، أثناء حدوث مشاجرة بين طرفين هو ليس طرف فيها حيث دخلت الطلقة من الأمام واخترقت القفص الصدري والرئة اليسري وخرجت من ظهره، وبقيت في العضلات الخلفية تحت الجلد، وأدت إلي تهتك بالرئة والعضلات في مسار دخولها وخروجها، حيث تم تركيب أنبوبة صدرية لعلاج تهتك الرئة والتجمع الدموي، وتم استخراج الطلقة من المريض، وقام بإجراء العملية الدكتورة نورا سنجاب.

أما العملية الرابعة فهي استئصال كيس كلبي من الفص السفلي للرئة اليسرى من مريضة ظلت تعاني من كحة مدممة لمدة شهور طويلة، قبل أن يكتشف الأطباء وجود ما يشبه الورم بالصدر، وتم إجراء الجراحة ليتفاجأ الأطباء بوجود كيس كلبي متصل بالقصيبة الهوائية اليسرى وهو السبب في الكحة المدممة، وقام بإجراء العملية، الدكتور محمد الجزار، والدكتورة نهي هلال وبمساعدة الطبيب المقيم محمد الخواجة.

والعملية الخامسة كانت استخراج قطع فول سوداني من القصيبات الهوائية اليمني واليسرى لطفل يبلغ من العمر عام واحد، وكانت القطع تسد تماما مجري النفس، مما أدي إلي شرقة عنيفة وكحة شديدة مع هبوط نسبة تشبع الأكسيچين بالدم إلي أقل من 70%، وقام بإجراء العملية الدكتور محمد الجزار.

أما العملية السادسة والأخيرة باللستة، فكانت أثناء الانتهاء من الحالات السابقة حضر للمستشفى مريض مصاب بطعنة نافذة بأسفل منتصف الصدر، أدت إلي تجمع دموي بغشاء التامور المحيط بالقلب، مما أدي إلي تدهور العلامات الحيوية للمريض، حيث تم إدخاله للعمليات فورا، وعمل استكشاف عن طريق شق صدري طولي حيث تبين أن الطعنة أصابت البطين الأيمن من القلب إصابة مباشرة، أدت إلي هذا النزيف الشديد، حيث تمت السيطرة علي النزيف وخياطة جرح القلب، وقام بإجراء العملية الدكتورة نورا سنجاب، وبمساعدة الطبيب المقيم مصطفي محمد.