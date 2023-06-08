إصابة 3 أشخاص فى اشتعال النيران بسيارة بصحراوى بنى سويف

أصيب 3 أشخاص، اليوم الخميس، بحروق مختلفة بعد اشتعال النيران بسيارة نقل بالطريق الصحراوى الغربى بدائرة محافظة بنى سويف وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم وإجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بنى سويف، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد باشتعال النيران بسيارة نقل بالطريق الصحراوى الغربى بدائرة المحافظة مما أسفر عن إصابة 3 أشخاص، وتم التوجيه بسرعة انتقال سيارات الإسعاف إلى محل الواقعة.

ونقلت سيارتا إسعاف تابعتان لمرفق بنى سويف المصابين وهم يوسف.س.ر 20 سنة، سائق، مصابًا بحروق من الدرجه الثالثة، وأحمد.ط.ى 24 سنة مصابًا بحروق من الدرجة الثانية، ومصطفى.س.خ 15 سنة مصابًا بحروق من الدرجة الثانية وجميعهم مقيمون بمحافظة الفيوم

تم نقل المصابين الثلاثة إلى قسم الاستقبال إلى مستشفى سمسطا المركزى لتلقى العلاج اللازم وإجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة، ووجه الدكتور محمد يوسف عبد الخالق وكيل وزارة الصحة بتقديم كافة الإسعافات الطبية اللازمة للمصابين.