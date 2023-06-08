اليوم السابع
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الخميس، 08 يونيو 2023 12:51 م
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إصابة شخصين في حادث انقلاب سيارة ملاكي بالفيوم

الخميس، 08 يونيو 2023 12:02 م
إصابة شخصين في حادث انقلاب سيارة ملاكي بالفيوم اسعاف
الفيوم رباب الجالي

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أصيب مواطنان في حادث انقلاب سيارة ملاكي بطريق القاهرة / الفيوم الصحراوي، وتم نقل المصابين إلي مستشفي الفيوم العام وتحرر محضرا بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

كانت شرطة النجدة بمحافظة الفيوم تقلت بلاغا بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي بطريق القاهرة / الفيوم الصحراوي بعد مدخل قرية أبو عيطة وعلي الفور انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف الي مكان الحادث، وتبين إصابة مواطنين، وتم نقل المصابين إلي مستشفي الفيوم العام، وتحرر محضرا بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

 



 

 


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