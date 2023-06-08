أنشطة صيفية فى مكتبة الإسكندرية خلال شهر يونيو

الإسكندرية جاكلين منير

تنظم مكتبة الإسكندرية من خلال مكتبة طه حسين للمكفوفين وضعاف البصر، وبالتعاون مع مؤسسة هانس زايدل الألمانية مكتب القاهرة، برنامج الأنشطة الصيفية 2023 للأطفال والنشء المكفوفين وضعاف البصر والتى تتراوح أعمارهم بين 7 إلى 22 سنة، وذلك بدءًا من يوم الأحد، 18 يونية إلى الاثنين، 4 سبتمبر 2023.

ويتضمن البرنامج العديد من ورش العمل الفنية والعلمية والثقافية وورش عمل للكتابة الإبداعية ومحاضرات توعية لأولياء الأمور، وتقدم كل هذه الأنشطة بواسطة مدربين متخصصين بمساعدة موظفى مكتبة طه حسين للمكفوفين وضعاف البصر.

يهدف البرنامج إلى إعادة تأهيل الأطفال والنشء المكفوفين وضعاف البصر وإدماجهم في المجتمع والعمل على تعزيز مهاراتهم الفنية والثقافية ورفع وعيهم بإعادة تأهيل الرعاية الجسدية والعقلية وغيرها من أنماط الحياة اليومية.

فيما أعلنت مكتبة الإسكندرية من خلال وحدة الوعي المعلوماتي للمستفيدين بقطاع المكتبات عن محاضرات التوعية المعلوماتية لشهر يونيو.

ويبدأ الحجز اليوم الخميس من الساعة 11.00 صباحًا إلى الساعة 1.00 مساءً، من خلال أخصائي التوعية المعلوماتية بمكتب الاستعلامات الرئيسي بمدخل المكتبة.

جميع المحاضرات تُقَدم بالمجان بالمكتبة الرئيسية، بمركز تنمية المهارات البحثية بالدور الثالث السفلي (B3).