جدارية مكتبة الإسكندرية مصنوعة من الجرانيت الرمادى من محاجر جنوب مصر.. صور

الإسكندرية جاكلين منير

تعتبر "جدارية مكتبة الإسكندرية " من أكثر العلامات البارزة التي تضفي على مبني مكتبة الإسكندرية طابعًا خاصًا والتي تم بناؤها من الجرانيت الرمادي اللون المنتقى من أفضل المحاجر في صعيد مصر وبالتحديد من أسوان.

تضم الجدارية العديد من الرموز والنقوش والحروف الأبجدية من جميع أبجديات العالم على مر العصور التاريخية المختلفة والتي تقدر بحوالي 4200 رمز من120 لغة تنطق برسالة مكتبة الإسكندرية السامية، باعتبار اللغة هي أساس الثقافة ولغة التحاور بين الثقافات. ولا تروي تلك النقوش المحفورة أية قصص ولا تكون جملاً ذات معني.

تبلغ مساحة الجدارية 6000 مترًا مربعًا من الجرانيت وقد تم تقطيع تلك الأحجار يدويًا مما منحها ملمسًا خشنًا طبيعيًا زاد من قوتها وصلابتها. كما أتاح الفرصة لنقش عدد كبير من الحروف التي تمت كتابتها إلكترونيًا بواسطة قاطعة إلكترونية من الماس، لتحديد الإطار الخارجي للرموز استعدادًا لنقشها يدويًا وبعد عامين من العمل الشاق، تم نقش 6000 لوح تزن حوالي 2400 طن.

فكرة الجدارية تعود للفنانة (جورن سانز)، ونتيجة لأن المكتبة مصممة على نحو يجعل أشعة الشمس تتخللها من السطح فقط، فقد نتج جدار خارجي مصمت بلا نوافذ، ليتمثل في شكل عمل فني متميز أصبح رمزًا لمكتبة الإسكندرية الجديدة.

وتعتبر مكتبة الإسكندرية، مجمع ثقافي يضم ، المكتبة الرئيسية (القادرة على استيعاب ملايين الكتب) والمكتبات التابعة لها، وهي: المكتبة الفرنكوفونية ومكتبة الإيداع ومكتبة الخرائط.

كما تضم المكتبة 6 مكتبات متخصصة وهى ،مكتبة الفنون والوسائط المتعددة والمواد السمعية والبصرية ، مكتبة طه حسين للمكفوفين وضعاف البصر،مكتبة الطفل ،مكتبة النشء،قسم التبادل والأرشيف ،مكتبة الكتب النادرة والمجموعات الخاصة،نسخة محاكية لأرشيف الإنترنت

و تضم المكتبة أيضا 4 متاحف وهى ،متحف الآثار،متحف المخطوطات ،متحف السادات ،متحف تاريخ العلوم ،القبة سماوية،قاعة استكشاف لتعريف الأطفال بالعلوم

قاعة البانوراما الحضارية ،وهي عرض تفاعلي قام بإعداده مركز توثيق التراث الحضاري والطبيعي، ويقدم من خلال تسع شاشات رقمية هي الأولى من نوعها في العالم. حصلت "البانوراما الحضارية" على براءة الاختراع، كما نالت العديد من الجوائز. وهي تتيح عرض طبقات متعددة من البيانات؛ حيث يقوم مقدم العرض بالنقر على عنصر معين للذهاب إلى مستوى جديد من التفصيل. إنه عرض جذاب ومفيد؛ حيث يستعرض التراث المصري منذ 5000 عام حتى يومنا هذا، بالاعتماد على الوسائط المتعددة. كما يلقي الضوء على التراث المصري القديم والتراث القبطي والإسلامي ويعرض نماذج لكلٍّ منها.

وتضم المكتبة 12 مركزًا للبحث الأكاديمي ،مركز دراسات الإسكندرية وحضارة البحر المتوسط،مركز دراسات الخطوط،مركز الدراسات والبرامج الخاصة،المعهد الدولي للدراسات المعلوماتية،مركز المخطوطات، مركز توثيق التراث الحضاري والطبيعي ومقره القاهرة،مركز الإسكندرية للدراسات الهلينستية،برنامج دراسات التنمية المستدامة وبناء قدرات الشباب ودعم العلاقات الإفريقية،مركز دراسات الحضارة الإسلامية،مركز الدراسات القبطية،مركز الدراسات الاستراتيجية،برنامج دراسات المرأة والتحول الاجتماعي،مركز الفنون

كما تضم المكتبة 17 معرضًا دائمًا،وهى الإسكندرية عبر العصور: مجموعة محمد عوض ، عالم شادي عبد السلام ،الخط العربي: مجموعة محمد إبراهيم ،الآلات الفلكية والعلمية عند العرب في القرون الوسطى (فرسان السماء)،تاريخ الطباعة: مطبعة بولاق ،متحف الفنان محمد شاكر ، كتاب الفنان ،محيي الدين حسين: مشوار إبداعي ، مجموعة رعاية النمر وعبد الغني أبو العينين (الفن الشعبي العربى) ، سيف وأدهم وانلي: الحركة والفن ، مختارات من أعمال آدم حنين ، مختارات من أعمال أحمد عبد الوهاب ، مختارات من أعمال حسن سليمان ، فاروق شحاتة: تجربة ممتدة،مختارات من فن الكاريكاتير ،محمد حسنين هيكل.. رحلة حياة،ناجي شاكر... شغف التجربة والاكتشاف ،و4 قاعات للمعارض الفنية المؤقتة ، مع مركز للمؤتمرات يتسع لآلاف الأشخاص