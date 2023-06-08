أكرم القصاص عن قمة الكوميسا: مصر دائما تطرح مبادرات تعود بالنفع على جميع الأطراف

رامى محيى الدين

قال الكاتب الصحفى أكرم القصاص، رئيس تحرير اليوم السابع، إن مشاركة مصر فى قمة الكوميسا تشكل جزءًا مهمًا فى السياسة الخارجية المصرية على مدى 9 سنوات مستمرة من الشراكة والتعاون ودعم السلام والتنمية والتبادل التجارى، مؤكدًا أن هذه القمة تعقد من أجل تحقيق التكامل الاقتصادى وازدهار دول تجمع الكوميسا.

وأضاف "القصاص" خلال مداخلة هاتفية فى حلقة اليوم من برنامج التاسعة المذاع على القناة الأولى مع الإعلامية شافكى المنيرى: مصر دائما تطرح مبادرات شراكة تعود بالنفع على جميع الأطراف، وتجربة مصر في الكوميسا الرئيس لخصها فى أن القاهرة كانت تضع فى اعتبارها اتفاقية التجارة الحرة الإفريقية والتكامل الاقتصادى.

وأوضح رئيس تحرير "اليوم السابع" أنه من المهم أن يكون لأفريقيا صوت لتتحدث عن نفسها أو عن المنطقة العربية، وبوصف مصر جسر بين كل هذه الدوائر الاستراتيجية تسعى لتسهيل الإجراءات والإعفاءات الجمركية، مشيرًا إلى أن التبادل التجارى وصل إلى أعلى نسبة منذ انضمام مصر للكوميسا، حيث تركز مصر على البنية التحتية والتعاون والشراكة بين كافة الأطراف، كما تطرق الرئيس للحديث على السد التنزانى، والتعاون بين الشركات المصرية والتنزانية والتأكيد على موقف مصر الفاعل.

وأشار "القصاص" إلى أن الرئيس السيسي تحدث عن صناعة الدواء، موضحًا أن مصر قدمت جرعات لعلاج فيروس سى، وقدمت 30 مليون دولار وقت جائحة كوورنا، مشيرًا إلى أن التنمية والشراكات تقلل الكراهية والإرهاب، ولذا تسعى مصر لتحقيق الاستقرار في السودان.