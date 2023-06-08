اليوم السابع
Ads
الخميس، 08 يونيو 2023 11:57 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

أكرم القصاص عن قمة الكوميسا: مصر دائما تطرح مبادرات تعود بالنفع على جميع الأطراف

الخميس، 08 يونيو 2023 10:58 م
أكرم القصاص عن قمة الكوميسا: مصر دائما تطرح مبادرات تعود بالنفع على جميع الأطراف الكاتب الصحفى أكرم القصاص رئيس تحرير اليوم السابع
رامى محيى الدين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قال الكاتب الصحفى أكرم القصاص، رئيس تحرير اليوم السابع، إن مشاركة مصر فى قمة الكوميسا تشكل جزءًا مهمًا فى السياسة الخارجية المصرية على مدى 9 سنوات مستمرة من الشراكة والتعاون ودعم السلام والتنمية والتبادل التجارى، مؤكدًا أن هذه القمة تعقد من أجل تحقيق التكامل الاقتصادى وازدهار دول تجمع الكوميسا.
 
وأضاف "القصاص" خلال مداخلة هاتفية فى حلقة اليوم من برنامج التاسعة المذاع على القناة الأولى مع الإعلامية شافكى المنيرى: مصر دائما تطرح مبادرات شراكة تعود بالنفع على جميع الأطراف، وتجربة مصر في الكوميسا الرئيس لخصها فى أن القاهرة كانت تضع فى اعتبارها اتفاقية التجارة الحرة الإفريقية والتكامل الاقتصادى.
 
وأوضح رئيس تحرير "اليوم السابع" أنه من المهم أن يكون لأفريقيا صوت لتتحدث عن نفسها أو عن المنطقة العربية، وبوصف مصر جسر بين كل هذه الدوائر الاستراتيجية  تسعى لتسهيل الإجراءات والإعفاءات الجمركية، مشيرًا إلى أن التبادل التجارى وصل إلى أعلى نسبة منذ انضمام مصر للكوميسا، حيث تركز مصر على البنية التحتية والتعاون والشراكة بين كافة الأطراف، كما تطرق الرئيس للحديث على السد التنزانى، والتعاون بين الشركات المصرية والتنزانية والتأكيد على موقف مصر الفاعل.
 
وأشار "القصاص" إلى أن الرئيس السيسي تحدث عن صناعة الدواء، موضحًا أن مصر قدمت جرعات لعلاج فيروس سى، وقدمت 30 مليون دولار وقت جائحة كوورنا، مشيرًا إلى أن التنمية والشراكات تقلل الكراهية والإرهاب، ولذا تسعى مصر لتحقيق الاستقرار في السودان.

أكرم القصاص

الكوميسا

شافكى المنيرى

فيروس سي

الرئيس السيسي

التعاون الاقتصادى الافريقى



الموضوعات المتعلقة

الرئيس السيسى يتوسط رؤساء الدول الأعضاء بتجمع الكوميسا

الخميس، 08 يونيو 2023 09:45 م

القادة الأفارقة خلال قمة الكوميسا.. رئيس كينيا: الرئيس السيسى ركز على تحقيق مصلحة القارة الأفريقية.. رئيس مالاوى: التكامل الاقتصادى أكبر تحدٍ لدول التجمع.. الاتحاد الأفريقي: ملتزمون بمساعدة "الكوميسا"

الخميس، 08 يونيو 2023 08:58 م

الرئيس السيسي يغادر مقر انعقاد القمة الـ22 لقادة تجمع الكوميسا

الخميس، 08 يونيو 2023 08:27 م

النائب تيسير مطر يشيد بفترة رئاسة مصر لتجمع الكوميسا ودور الرئيس السيسى فى تعزيز العمل المشترك

الخميس، 08 يونيو 2023 08:01 م

السفير أحمد حجاج لـ"إكسترا نيوز": مصر حققت طفرة فى صادرتها لدول الكوميسا

الخميس، 08 يونيو 2023 07:51 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة