أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الخميس 8-6-2023

كتب هانى الحوتى

ينشر "اليوم السابع" أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية في ختام تعاملات اليوم الخميس 8-6-2023.

إيقاف تداول 8 أسهم

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 8 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الخميس، وهم: بلتون المالية القابضة، والمشروعات الصناعية والهندسية، ولوتس للتنمية والاستثمار الزراعي، والعربية لمنتجات الألبان "آراب ديري-باندا"، وحق اكتتاب الشركة العربية لمنتجات الألبان "آراب ديري-باندا-3"، والعامة لصناعة الورق-راكتا، وبي أي جي للتجارة والاستثمار، والعبوات الطبية.

البورصة تربح 8 مليارات جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين، وسط تداولات تجاوزت 2.3 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 8 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 1.136 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 983.1 مليون ورقة مالية بقيمة 2.4 مليار جنيه، عبر تنفيذ 88 ألف عملية لعدد 204 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 87.1% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 6.56%، والعرب على 6.33%، واستحوذت المؤسسات على 27.84% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 72.15%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والمؤسسات العربية الأجنبية للبيع بقيمة 118.7 مليون جنيه، 11 مليون جنيه، 48.3 مليون جنيه، 24.5 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات المصرية للشراء بقيمة 2.4 مليون جنيه، 200.2 مليون جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1% ليغلق عند مستوى 17521 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.48% ليغلق عند مستوى 3208 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.01% ليغلق عند مستوى 21001 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.05% ليغلق عند مستوى 7336 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.12% ليغلق عند مستوى 3652 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.3% ليغلق عند مستوى 5333 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 2.82% ليغلق عند مستوى 4582 نقطة، وزاد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 3.86% ليغلق عند مستوى 1343 نقطة.

وصعدت أسهم 55 شركة مقيدة بالبورصة في ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 84 شركة، ولم تتغير مستويات 65 شركة.

وضمت الأسهم المرتفعة:

- العامة لصناعة الورق-راكتا بسعر إغلاق 12.420 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.72%.

- سيدي كرير للبتروكيماويات-سيدبك بسعر إغلاق 22.060 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 8.51%.

- المصريين للاستثمار والتنمية العمرانية بسعر إغلاق 7.800 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 7.73%.

- العربية لمنتجات الألبان-آراب ديري-باندا بسعر إغلاق 1.828 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 6.34%.

- الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي بسعر إغلاق 13.550 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 4.96%.

وضمت الأسهم المتراجعة:

- حق اكتتاب شركة بلتون المالية القابضة-3 بسعر إغلاق 0.737 جنيه بنسبة تراجع بلغت 24.72%.

- العبوات الطبية بسعر إغلاق 0.740 جنيه بنسبة تراجع بلغت 10.74%.

- العز للسيراميك والبورسلين-الجوهرة بسعر إغلاق 18.520 جنيه بنسبة تراجع بلغت 7.12%.

- العربية المتحدة للشحن والتفريغ بسعر إغلاق 0.898 جنيه بنسبة تراجع بلغت 5.17%.

- مصر بني سويف للأسمنت بسعر إغلاق 28.020 جنيه بنسبة تراجع بلغت 3.81%.