أخبار البورصة اليوم الخميس 8-6-2023

كتب هانى الحوتى

تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الخميس 8-6-2023، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين، وسط تداولات تجاوزت 2.3 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 8 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 1.136 تريليون جنيه.

إيقاف تداول 8 أسهم

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 8 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الخميس، وهم: بلتون المالية القابضة، والمشروعات الصناعية والهندسية، ولوتس للتنمية والاستثمار الزراعي، والعربية لمنتجات الألبان "آراب ديري-باندا"، وحق اكتتاب الشركة العربية لمنتجات الألبان "آراب ديري-باندا-3"، والعامة لصناعة الورق-راكتا، وبي أي جي للتجارة والاستثمار، والعبوات الطبية.

البورصة تربح 8 مليارات جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين، وسط تداولات تجاوزت 2.3 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 8 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 1.136 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 983.1 مليون ورقة مالية بقيمة 2.4 مليار جنيه، عبر تنفيذ 88 ألف عملية لعدد 204 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 87.1% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 6.56%، والعرب على 6.33%، واستحوذت المؤسسات على 27.84% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 72.15%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والمؤسسات العربية الأجنبية للبيع بقيمة 118.7 مليون جنيه، 11 مليون جنيه، 48.3 مليون جنيه، 24.5 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات المصرية للشراء بقيمة 2.4 مليون جنيه، 200.2 مليون جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1% ليغلق عند مستوى 17521 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.48% ليغلق عند مستوى 3208 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.01% ليغلق عند مستوى 21001 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.05% ليغلق عند مستوى 7336 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.12% ليغلق عند مستوى 3652 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.3% ليغلق عند مستوى 5333 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 2.82% ليغلق عند مستوى 4582 نقطة، وزاد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 3.86% ليغلق عند مستوى 1343 نقطة.

وصعدت أسهم 55 شركة مقيدة بالبورصة في ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 84 شركة، ولم تتغير مستويات 65 شركة.

تعاملات الداخليين

تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الأربعاء، إذ باع مجلس إدارة شركتي بالم هيلز للتعمير، وبرايم القابضة للاستثمارات المالية، عدد 750 ألف سهم، 2.75 مليون سهم، على التوالي، وباع مساهم رئيسي بشركة رواد السياحة-رواد 35.9 ألف سهم، كما باعت مجموعة مرتبطة بشركتي الحديد والصلب المصرية، والعربية للصناعات الهندسية عدد 18.7 ألف سهم، 10.6 ميلون سهم، على التوالي.

فيما اشترى مجلس إدارة شركات أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية، ومصر لإنتاج الأسمدة-موبكو، ومرسيليا المصرية الخليجية للاستثمار العقاري، وقناة السويس لتوطين التكنولوجيا عدد 3.4 مليون سهم، 16 ألف سهم، 45 ألف سهم، 3 أسهم، كما اشترت مجموعة مرتبطة بشركات الدولية للمحاصيل الزراعية، والنصر للملابس والمنسوجات-كابو، والخدمات الملاحية والبترولية-ماريديف، ومصر للفنادق عدد 6 آلاف سهم، 218.9 ألف سهم، 95 ألف سهم، 2435 سهم، على التوالي، واشترى مساهم رئيسي بشركة رواد السياحة-رواد 39.1 ألف سهم.

أعلنت شركتا الكابلات الكهربائية المصرية، وأي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية، شراء الأولى عدد 1.1 مليون سهم خزينة خلال جلسة أمس الأربعاء، وبذلك يصل إجمالي نسبة أسهم الخزينة التي بحوزة الشركة إلى 6.4%، والثانية 79.3 ألف سهم.

مصر لصناعة الكيماويات

أعلنت شركة مصر لصناعة الكيماويات، عن موافقة الشركة القابضة على المضي قدمًا في تنفيذ مشروع حبيبات الكلور بالشراكة مع شركات القطاع الخاص، مع إجراء المزيد من الدراسات لضمان نجاح المشروع، بعد أن بينت الدراسات الأولية الجدوى المالية للمشروع، والتي تقدر التكلفة الاستثمارية له 1.3 مليار جنيه، وجاري التواصل مع العديد من البنوك، ولم يتم التوصل لأي اتفاق مع أي بنك حتى الآن.