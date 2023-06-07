7 معلومات عن الرخصة الثانية لمزاولة تموين السفن بالوقود فى الموانئ المصرية

كتبت - مروة الغول

خلال نهاية الأسبوع الماضى سلم المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية الرخصة الثانية لمزاولة نشاط تموين السفن بالوقود بالموانئ المصرية لشركة بنينسولا العالمية، وفيما يلى أهم المعلومات وكانت كالتالى..

1- تقديم خدم بالموانئ المصرية بالبحر المتوسط.

2- شركة "بنينسولا" تعد أحد أكبر الشركات العالمية العاملة فى مجال خدمات السفن وطموح الشركة فى أن تصبح مصر نقطة انطلاق لأنشطة الشركة للدول المجاورة ، وأنها تسعى للتعاون مع شركة منيرفا رغم المنافسة بينهم بهدف تقديم أفضل خدمات ممكنة فى مجال تموين السفن ،وتدرس الفرص الاستثمارية المتاحة فى مصر للتوسع فى أنشطتها خلال الفترة المقبلة.

3- هذه هى الرخصة الثانية التى تمنحها مصر للشركات العالمية بعد الرخصة الأولى التى تم منحها لشركة منيرفا العالمية.

4- تأتى فى إطار التوجه نحو أن تصبح مصر مركزاً رائداً فى مجال تموين السفن بالوقود وتعظيم القيمة المضافة للموانئ المصرية ومرفق قناة السويس الحيوى.

5- دخول شركات عالمية كبيرة للعمل فى مجال خدمات السفن فى مصر يسهم فى تحقيق الأهداف الاستراتيجية لتحويل مصر إلى مركز إقليمى لتجارة وتداول الطاقة.

6- تتمتع مصر بإمكانات وفرص استثمارية متميزة فى مجال خدمات السفن ما يؤهلها لأن تصبح أحد أكبر الدول فى خدمات السفن حول العالم.

7- اللجنة القومية المشكلة برئاسة وزير البترول والثروة المعدنية وفق قرار رئيس الوزراء والتى تضم ممثلين من وزارة النقل وهيئة قناة السويس والهيئة الاقتصادية لقناة السويس ، قد طرحت مناقصة عالمية لمزاولة نشاط تموين السفن وضمت 4 تراخيص بالموانئ المصرية بالبحرين المتوسط والأحمر وحظيت بإقبال كبير من 10 شركات عالمية عاملة فى مجال تموين السفن.