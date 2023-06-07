وكيل وزارة الصحة يتابع فعاليات الحملة التنشيطية لتنظيم الأسرة "حقك تنظمى"

دمياط معتز الشربيني

تابع الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة فعاليات المرحلة الاولي من الحملة التنشيطية لتنظيم الأسرة بمركز صحة ثان والتي تنفذها إدارة تنظيم الأسرة بمديرية الشئون الصحية تحت شعار " حقك تنظمي " لتقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية بالمجان وذلك في إطار تنفيذ خطة تنمية الأسرة المصرية ورؤية مصر 2030.

وأوضح وكيل وزارة الصحة أن الحملة التنشيطية يتم تنفيذها علي مرحلتين ، المرحلة الاولي بدأت من يوم الاحد 4 يونيو حتي يوم الخميس الموافق 8 يونيو 2023 ، وتستهدف تقديم خدمات تنظيم الأسرة بجميع عيادات تنظيم الأسرة الثابتة بالمستشفيات والوحدات الصحية والمراكز الطبية وبالعيادات المتنقلة بإدارات ( دمياط_كفر البطيخ_كفر سعد ).

وأشار إلي تزايد إقبال المنتفعات خلال الثلاثة ايام الماضية منذ بداية الحملة مضيفا أنه من المقرر أن تبدأ المرحلة الثانية خلال الفترة من 11 إلي15 يونيو2023بمراكز(فارسكور-الزرقا) .

تهدف الحملة إلى تقديم خدمات ووسائل تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية للسيدات المنتفعات مجانا، بجانب دورها في رفع الوعي المجتمعي للحفاظ على صحة الأطفال والأمهات وكذلك توعية باختيار أفضل وسائل الحمل وذلك من خلال قيام الرائدات الريفيات بزيارات منزلية للسيدات، وتنفيذ أنشطة إعلامية وعقد ندوات داخل وخارج الوحدات لتقديم خدمات التوعية الصحية.