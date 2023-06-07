اليوم السابع
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وحدة المتغيرات المكانية ترصد مخالفات بناء فى حى العجوزة

الأربعاء، 07 يونيو 2023 09:41 م
وحدة المتغيرات المكانية ترصد مخالفات بناء فى حى العجوزة إزالة البناء المخالف
كتبت - مرام محمد

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تمكنت محافظة الجيزة من خلال وحدة المتغيرات المكانية بحي العجوزة من رصد حالتى بناء مخالف بدون ترخيص بأرض اللواء، وعلى الفور نفذ الحي حملة مكبرة لإزالة المخالفات بشارع إسماعيل الشاهد وبشارع الصفطاوى بأرض اللواء، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

يأتى ذلك في إطار تعليمات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، بتشديد الرقابة على مخالفات البناء، وبمتابعة وإشراف اللواء ياسر سامي رئيس حي العجوزة، بضرورة المتابعة الميدانية الدورية لرصد المخالفات.

وشهدت الحملة إزالة مبانٍ مخالفة بالدور الـ(15 ، 16) فوق الأرضي لعقار بشارع السودان بدون ترخيص والمتابعة الدورية لعدم تكرار البناء المخالف.

هذا بجانب رفع كافة التعديات على الطرق ومصادرة الإشغالات من الكافيهات والمقاهى والمحلات التجارية لضبط الشارع من خلال القيام بحملات صباحية ومسائية، بالإضافة إلى المرور الميدانى ليلا وإلزام المحلات بالغلق طبقا للمواعيد المقررة وترشيد استهلاك الكهرباء، حيث تم رفع 260 حالة إشغال متنوعة وإيقاف أعمال تشطيبات مخالفة بدون تصريح بشارع عبد المنعم رياض، وتم مصادرة المحتويات واتخاذ الاجراءات القانونية.


تعديات

مخالفات البناء

البناء المخالف

حي العجوزة

الجيزة



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