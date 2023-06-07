اليوم السابع
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محافظ الجيزة يتابع سير العمل بمستشفى منشأة القناطر المركزى

الأربعاء، 07 يونيو 2023 06:25 م
محافظ الجيزة يتابع سير العمل بمستشفى منشأة القناطر المركزى محافظ الجيزة
كتبت - مرام محمد

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تابع اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة سير العمل بمستشفى منشأة القناطر المركزى للوقوف على حجم الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين وانتظام العمل بالورديات وأقسام الطوارئ والعناية المركزة.

 

ووجه اللواء أحمد راشد، مدير مديرية الشئون الصحية بالانتهاء من أعمال التجديد وصيانة شبكات المرافق بالمستشفى، والتى من المقرر تنفيذ أعمال تطوير شامل لها بالمرحلة الثانية للمبادرة الرئاسية حياة كريمة.

 

وشملت جولة المحافظ المرور على أقسام الاستقبال والطوارئ والعناية المركزة، حيث تابع المحافظ عملية تسجيل الحضور والانصراف للأطباء والإداريين، وبحث مع مدير مديرية الشئون الصحية بالجيزة ومدير المستشفى الاحتياجات ومتطلبات رفع كفاءة العمل بها.

 

وخلال حديثه مع عدد من المواطنين من متلقى الخدمات الطبية داخل المستشفى، اطمئن المحافظ على مستوى الخدمات المقدمة لهم ومدى توافر الأدوية والأطقم الطبية على مدار اليوم.

 

رافق المحافظ خلال الجولة إبراهيم الشهابى نائب المحافظ ومحمد نور السكرتير المساعد وسامح عشماوى مدير مديرية الشئون الصحية بالجيزة وعدد من أعضاء مجلسى النواب والشيوخ ورئيس مركز ومدينة منشأة القناطر.

 

محافظ الجيزة بالمستشفى
محافظ الجيزة بالمستشفى

 

جانب من متابعة المحافظ
جانب من متابعة المحافظ

 

متابعة محافظ الجيزة
متابعة محافظ الجيزة

محافظ الجيزة

الجيزة

منشاة القناطر

مستشفيات



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