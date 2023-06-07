هندى يحتضن زوجته ويلقيان بنفسيهما أمام قطار فى البنغال.. فيديو

وكالات

في حادثة مروعة بولاية البنغال الغربية الهندية، شوهد زوجان يحاولان الانتحار تحت عجلات قطار المترو، حيث عانق رجل زوجته في رصيف محطة نوابارا في مترو كولكاتا، عند رؤية وصول القطار، وحملها وقفز معها أمام وسيلة النقل.

وحسب موقع العربية، يظهر مقطع الفيديو الذى انتشر بسرعة على وسائل التواصل الاجتماعى، زوجين يسيران بشكل عرضي على منصة المترو ويتخذان قرارًا صارمًا لإنهاء حياتهم.

ومن خلال اللقطات، يرجح أن الزوجة لم تكن تخطط أبدا لإنهاء حياتها، إنما زوجها هو من دفعها عنوة تحت عجلات القطار كما أنها شوهدت تحاول الابتعاد عن القضبان لحظة اقتراب القطار منهما .

وعندما دخلت حافلة المترو المبنى، اندفع الرجل نحو زوجته وقفز معها إلى القضبان، وشوهد الثنائي تحت القطار المتحرك، ومع ذلك، تم إنقاذهما من قبل موظفي المترو هناك، وعلم لاحقا أن الزوجة أصيبت برضوض فيما اضطر المسعفون إلى بتر ساق الزوج.

في غضون ساعة من محاولة الانتحار، استؤنفت الخدمات في خطوط المترو.