هل يقتل الذكاء الاصطناعي الإنسان ؟ خبراء بريطانيون يحذرون من "سيناريو مميت"

كتبت رباب فتحى

تقنيات متقدمة فاقت توقعات الخبراء ، واجتازت طموحات القائمين علي تطوير الذكاء الاصطناعي ، ما كان سبباً لتفاءول متزايد لقدرات تلك التكنولوجيا في تذليل الصعاب في مجالات عدة ، إلا أنه بات أيضاً سبباً لمخاوف تحدث عنها الخبراء والمختصين ، للإجابة علي سؤال واحد : هل الذكاء الاصطناعي قادر علي قتل الانسان ؟

المخاوف المتزايدة والسؤال الصعب ، طرحه مات كليفورد، مستشار ريشي سوناك، رئيس وزراء بريطانيا للتكنولوجيا والذي يعد آخر المنضمين لقائمة المحذرين حيث اعتبر أن هذه التكنولوجيا من الممكن أن يصبح قويًا بما يكفي "لقتل العديد من البشر" في غضون عامين فقط ، لافتا إلى أن حتى المخاطر قصيرة المدى كانت "مخيفة للغاية" ، حيث يمتلك الذكاء الاصطناعي القدرة على صنع أسلحة إلكترونية وبيولوجية يمكن أن تتسبب في العديد من الوفيات.

ويأتي ذلك في الوقت الذي يتوجه فيه سوناك إلى الولايات المتحدة ، حيث من المقرر أن يحاول إقناع الرئيس الأمريكى جو بايدن بـ "خطته الكبرى" للمملكة المتحدة لتكون في قلب الخطط الدولية لتنظيم الذكاء الاصطناعي.

ويريد رئيس الوزراء أن تستضيف بريطانيا هيئة رقابة على الذكاء الاصطناعي على غرار الوكالة الدولية للطاقة الذرية ، كما سيقترح هيئة بحثية دولية جديدة.

وقال المستشار فى داونينج ستريت – مجلس الوزراء البريطاني - إنه ما لم يتم تنظيم منتجي الذكاء الاصطناعي على نطاق عالمي ، فقد تكون هناك أنظمة "قوية جدًا" يمكن للبشر أن يكافحوا من أجل السيطرة عليها.

وفي الولايات المتحدة الأمريكية ، قال السيناتور الأمريكي روجر مارشال عضو لجنة الامن الداخلي عن التكنولوجيا المثيرة للجدل: "إنه أمر يعيدني حقًا إلى ثلاثينيات وأربعينيات وخمسينيات القرن الماضي والفيزياء النووية كنا نعلم على الفور أن الفيزياء النووية يمكن أن تبني الطاقة .. لكننا كنا نعلم أيضًا أنه يمكن أن يتحول إلى قنابل ذرية."

مارشال هو واحد من العديد من المشرعين الذين حذروا من أن التطور السريع لتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي أمر لا مفر منه، لكن يجب على الكونجرس وضع حواجز حماية لضمان عدم إساءة استخدامها.

وقال الجنرال متقاعد بالقوات الجوية وليام إنيارت: "يجب أن نكون قلقين للغاية بشأن ما تحدثنا عنه ، وهو العواقب غير المقصودة".

تأتي أصوات الحذر مع ظهور تقارير عن انغماس الجيش الأمريكي في فكرة السيناريوهات التي يتم فيها تسليح الطائرات بدون طيار التي تعمل بالذكاء الاصطناعي، و حذر إنيارت من أن هذه ليست الطريقة التي يعمل بها العلم: "سواء كنا نتحدث عن الصينيين ببنائها ، أو نحن نبنيها ، أو أي احد ... بمجرد بنائها ، لا يمكنك أن تبقيها سرا. هذا لن يحدث"

كما ورد الأسبوع الماضي أن الصين أعربت عن مخاوف مماثلة بشأن تسليح الذكاء الاصطناعي.

ومنذ أيام اثارت حادثة الدرون التي هاجمت مشغلها القلق من جديد داخل وخارج الولايات المتحدة على الرغم من نفي البنتاجون الحادثة، حيث قررت طائرة مسيرة تابعة لسلاح الجو الأمريكي، يسيطر عليها الذكاء الاصطناعي، خلال اختبار محاكاة في الولايات المتحدة، قتل المشغل لكي لا يتدخل في جهودها لإكمال مهمتها