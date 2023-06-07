هل يشعر جسمك بالحرارة بدون حمى؟ عوامل قد تكون السبب

كتبت إيناس البنا

عندما تشعر بالحرارة بشكل غير عادي أو يشعر جسمك بالدفء الشديد، فإن أول ما يخطر ببالك هو الحمى، لكن ماذا لو لم تكن حمى؟

متى تكون حمى؟



وفقا لموقع " medicalnewstoday" عندما نستخدم مصطلح الحمى ، فإنه عادة ما يتعلق ببعض العدوى التي تسببها الفيروسات أو البكتيريا أو الفطريات أو الطفيليات."الحمى هي ارتفاع في درجة حرارة الجسم تحدث كاستجابة طبيعية للعدوى. تبلغ درجة حرارة الجسم الطبيعية 98.6 درجة فهرنهايت (37 درجة مئوية) ، في حين يمكن قياس الحمى بميزان حرارة وتتميز بدرجة حرارة الجسم التي تبلغ 100.4 درجة فهرنهايت (38 درجة مئوية) أو أعلى.

أسباب ارتفاع درجة حرارة الجسم في غياب الحمى



من المهم ملاحظة أن ارتفاع درجة حرارة الجسم أو دفء الجسم ليسا مجرد نتيجة للحمى. يمكن أن يحدث بسبب عوامل أخرى لا علاقة لها بعدوى أو هجوم فيروسي. تشمل الأسباب المحتملة ما يلي:

سبب فسيولوجي

التمثيل الغذائي أسرع (كما هو الحال في الشباب)

المزيد من كتلة العضلات (كما هو الحال في الذكور)

مساحة سطح الجسم أكبر

نسبة الدهون الكبيرة في الجسم

الهبات الساخنة لانقطاع الطمث عند الإناث

بعد التمرين

بعد الوجبات

سبب مرضي

اضطرابات الغدد الصماء مثل فرط نشاط الغدة الدرقية وقصور الغدة الكظرية

ضربة الشمس والإجهاد الحراري

الاضطرابات المناعية مثل الذئبة والتهاب المفاصل الروماتويدي

الحمى الناتجة عن الأدوية - أدوية الصرع ، بعض المضادات الحيوية

الحمى المرتبطة بالسرطان

انسحاب الكحول

تشمل الأسباب الأخرى الحمل والحيض وانقطاع الطمث أو انقطاع الطمث ، وكلها مرتبطة بالتغيرات الهرمونية. علاوة على ذلك ، وفقًا لجمعية فرط التعرق الدولية ، فإن الأدوية مثل المسكنات وأدوية القلب والأوعية الدموية والعقاقير الهرمونية والجهاز الهضمي والأدوية النفسية ، جنبًا إلى جنب مع بعض المضادات الحيوية والأدوية المضادة للفيروسات يمكن أن تجعل الشخص يشعر بالحرارة دون أي حمى.

ما يجب القيام به



يجب على الشخص التفريق بين الأسباب الطبيعية (الفسيولوجية) وغير الطبيعية (المرضية) ، وطلب العناية الطبية في الوقت المناسب، وذلك لأن كل حالة مسببة لها اختبارات تشخيصية مختلفة وخط مختلف من العلاج والإدارة، وفقًا للمراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها (CDC) ، يجب على الأشخاص الذين يشعرون بالحرارة بسبب نمط الحياة والعوامل البيئية اتباع تدابير معينة بما في ذلك: