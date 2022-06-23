اشربها طوال الصيف.. أعشاب منعشة لخفض حرارة جسمك

كتبت ميرفت رشاد

تستنزف درجة الحرارة المرتفعة في موسم الصيف طاقتك، مما يجعلك تشعر بالحرارة والإرهاق، عندما يكون الصيف في ذروته، قد تجد نفسك تبحث عن الكثير من المشروبات المثلجة أو المشروبات السكرية الباردة لتبريدك، وبينما قد تشعر بالانتعاش، يمكن للثلج أن يقيد الهضم وفقًا للأيورفيدا" الطب البديل"، في حين أن بعض الأعشاب لها خصائص تبريد تجعلها مرشحًا مثاليًا لشاي الصيف المنعش لخفض درجة حرارة جسمك، وفقا لما نشره موقع " mindbodygreen".

أعشاب مبردة تساعد على خفض حرارة الجسم

بلسم الليمون ( ميليسا أوفيسيناليس ):

هو عشب مثالي لعقل مرتب، ويشتهر بلسم الليمون بتخفيف التوتر وتهدئة الأعصاب المرهقة، فهو يساعد على تهدئة التوتر في الجسم ورفع الروح المعنوية بنكهة الليمون المنعشة ، خاصة إذا كانت هذه الأعراض ناجمة عن القلق العرضي تأتي الزيوت المتطايرة القوية لهذا النبات بشكل جميل في شاي الصيف.

بتلات الورد

تساعد بتلات الورد ، وهي منشط جميل للجهاز العصبي، على التخلص من الحرارة الزائدة ، يمكنك نقع أي لون من بتلات الورد.

الكركديه :

زهرة غنية بمضادات الأكسدة التي لديها القدرة على تهدئة البقع الساخنة في الجسم، لها حموضة طفيفة تضفي نكهة مشرقة ويمكن أن يساعد شاي الكركديه أيضًا في تخفيف التوتر والقلق.

شاي صيفي لتقليل التوتر

إذا كنت تشعر بالتوتر الزائد في الجسم ، فهذا هو الشاي العشبي المثالي الذي يمكنك الوصول إليه ، خاصة في تلك الأيام الحارة التي يكون فيها التوتر مرتفعًا، يمكنك صنعه باستخدام الأعشاب الطازجة أو الجافة كل ما هو متاح لك

مكونات:

3 أكواب ماء

1 ملعقة كبيرة من نبات البلسان

1 ملعقة كبيرة بلسم ليمون

1 ملعقة كبيرة بتلات الورد

الطريقة:

ضع الماء والأعشاب في إناء ثم غطها.

يُغلى المزيج ، ثم يُطفئ النار.

اتركه منقوعًا لمدة ساعة.

باستخدام مصفاة شبكية دقيقة أو قطعة قماش من الشاش ، قم بتصفية الأعشاب من الشاي.

للتقديم ، قم بإعادة تسخين الشاي أو اشربه في درجة حرارة الغرفة.