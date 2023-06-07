نيويورك تايمز: "ترامب" فى مرمى نيران كريس كريستى بعد ترشحه لانتخابات 2024

كتبت رباب فتحى

أعلن كريس كريستي ، الحاكم السابق لنيوجيرسي الذي خسر أمام دونالد ترامب في الانتخابات التمهيدية الرئاسية لعام 2016 ، أنه سيسعى للحصول على ترشيح الحزب الجمهوري لعام 2024 ، والمنافسة مرة أخرى مع الرئيس الأمريكى السابق وتوسيع نطاق مرشحى الحزب.

وفي مسيرته الثانية للرئاسة ، نصب كريستي ، 60 عامًا ، نفسه على أنه الشخص الأكثر استعدادًا لمهاجمة كل من ترامب ، صديقه السابق الذي تحول إلى خصم ، وحاكم فلوريدا رون ديسانتس ، الذي يأتى في المركز الثاني في كل استطلاع عام أولي للحزب الجمهوري تقريبًا منذ شهور.

وميز كريستي، الذي أعلن ترشحه مساء الثلاثاء فى نيو هامبشاير ، نفسه عن جميع الجمهوريين الآخرين الذين يترشحون من خلال هجومه المباشر ضد ترامب. ووصفه بأنه "رجل لديه مرارة وغاضب" ، وقال إن سجله في المنصب كان فاشلاً ، وفي هجوم شخصي غير عادي ، اتهم ترامب وأفراد أسرته بالربح من الرئاسة.

وعلى مدى أكثر من ساعتين، وبخ كريستي الجمهوريين الآخرين في السباق لكونهم خجولين جدًا من انتقاد ترامب بالاسم. وفي وصف الظهور الأخير في ولاية أيوا للمرشحين الآخرين في عام 2024 ، سخر من الانتقادات الملطفة للرئيس السابق. وقال كريستي بصوت يقطر من السخرية: "نحن بحاجة إلى قائد يتطلع إلى الأمام ، لا إلى الوراء". "أنا أفهم! أنتم تتحدثون عن الطريقة التي سُرقت بها انتخابات 2020. ولكنكم لا تقولون إنها لم تسرق".

وفي ظهور سابق ، وصف كريستي ترامب بأنه خاسر بسبب هزيمته في عام 2020 ، وقال إنه غير لائق للعودة إلى البيت الأبيض بعد تحريض الغوغاء على مهاجمة مبنى الكابيتول في 6 يناير 2021. وقال كريستي قال إنه إذا كان ترامب هو المرشح ، فلن يصوت له.

ومع ذلك، تظهر استطلاعات الرأي أن كريستي هو أكثر مرشح لانتخابات 2024 الذي لا يحظى بشعبية بين الناخبين الجمهوريين.