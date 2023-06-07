اليوم السابع
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من أبرز أديرة المهجر.. تعرف على تاريخ دير القديسين مارمرقس والأنبا صموئيل

الأربعاء، 07 يونيو 2023 03:00 ص
من أبرز أديرة المهجر.. تعرف على تاريخ دير القديسين مارمرقس والأنبا صموئيل دير القديسين مارمرقس والأنبا صموئيل
كتب: محمد الأحمدى

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يعتبر دير القديسين مارمرقس والأنبا صموئيل من أبرز أديرة المهجر بالكنيسة الأرثوذكسية، حيث تم تأسيس الدير على يد الأنبا أنطونيوس مرقس عام 2007 م وتدبيـر الأب الراهـب القس تكلا الصموئيلى.

 

ويتمتع الدير بتكوين عمرانى كنائسى متميز مــن حيث الخصوصية فى المكان، ويأتى أبرزها، بيت الخلوة ومركز المؤتمرات وكنيستان، الأولى وهى كاتدرائية كبيرة باسم القديس مارمرقس الرسول، وبها مذبحان المذبح الأوسط باسم القديــس مارمرقس الرسول والمذبحان الجانبيان أحدهما باســم الأنبا أنطونيوس أبو الرهبان والآخر الأنبا صموئيل المعترف.

 

ويوجد بالكاتدرائية غرفة المعمودية وبها 2 جرن معمودية واحدة للكبار وواحدة للأطفال، والثانية الكنيسة الصغيرة على الطراز الأفريقى باسم السيدة العذراء مريــم وبها مذبح واحد دشنه البابا شنودة الثالث.

 

وأعلــن الاعتراف بالدير رسميًا كقرار مــن المجمع المقدس فى 14 نوفمبــر 2013 م وكانــت فرحــة كبيــرة جــدًا، وتم تدشين الدير فى 10 مايو 2014 م مناسبة عيد القديس مارمرقس الرسول.


الكنيسه الارثوذكسيه

البابا تواضروس الثانى

القديسيين مارمرقس والانبا صموئيل

جنوب افريقيا



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