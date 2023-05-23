البابا تواضروس يزور دير "الأنبا أنطونيوس" فى فيينا.. صور

كتب: محمد الأحمدى

زار قداسة البابا تواضروس الثانى مساء أمس الإثنين دير القديس الأنبا أنطونيوس بفيينا، التابع لإيبارشية النمسا، وذلك خلال رحلته بالعاصمة النمساوية قادمًا من إيطاليا، بعد انتهاء زيارته للفاتيكان وإيطاليا، والتى استغرقت 9 أيام.

وعقد البابا تواضروس جلسة روحية مع مجمع رهبان الدير، حضرها إلى جانب نيافة الأنبا جابريل أسقف النمسا الأنبا مقار أسقف الشرقية والعاشر من رمضان، والأنبا أنيانوس أسقف بنى مزار.



البابا فى دير الأنبا أنطونيوس

وتحدث قداسة البابا أثناء اللقاء عن أن الرهبنة "مسيرة حب وجهاد" وأجاب على أسئلة الحضور.

وكان البابا قد زار فى اليوم السابق دير القديسة حنة للراهبات ( تحت التأسيس) وتقابل مع الراهبات وطالبات الرهبنة، وألقى عليهم كلمة دارت حول موضوع "الاشتياق إلى الله".

وصلى قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية قداس الأحد الماضى الخامس من الخمسين المقدسة فى كنيسة عذراء الزيتون بالحى 22 بالعاصمة النمساوية فيينا.



البابا مع الأباء الرهبان والراهبات

وشارك فى صلوات القداس من أحبار الكنيسة صاحبا النيافة الأنبا جابريل أسقف النمسا، والأنبا أنيانوس أسقف بني مزار، بالمنيا، والراهب القس كيرلس الأنبا بيشوى مدير مكتب قداسة البابا، وعدد من الآباء الكهنة والرهبان.