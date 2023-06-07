مكملات أساسية يجب تناولها عند اتباع نظام كيتو الغذائي

ايناس البنا

أصبح للنظام الغذائي الكيتو شعبية متزايدة في السنوات الأخيرة، وخاصة بين العديد من الأشخاص الذين يحاولون إنقاص الوزن. يعمل النظام الغذائي ذو الدهون العالية و الكربوهيدرات على فقدان الوزن من خلال حرق الدهون.

هذا النهج يضع الجسم في حالة من الكيتوزية ، حيث يعتمد نظام حرق الدهون في الجسم الآن بشكل أساسي على الدهون بدلاً من السكر للحصول على الطاقة ، مما قد يؤدي إلى فقدان الوزن السريع. يتكون النظام الغذائي الكيتون الكلاسيكي من نظام تناول الطعام عالي الدهون والبروتين والكربوهيدرات ، مع السعرات الحرارية والسوائل المقيدة.

إذا كنت على حمية Keto لإنقاص الوزن، يجب أن تدرك أنك ستحتاج إلى استهلاك العديد من المكملات الغذائية لتلبية حاجة جسمك إلى العناصر الغذائية المهمة.

"بعض الناس يذهبون إلى حمية كيتو لأنهم يجدون أنه من المفيد فقدان الوزن ، لكن لديه الكثير من القيود المفروضة على الطعام، هذا يعني أنه قد تكون هناك حاجة إلى المكملات الغذائية لأنها لا تحصل على العديد من العناصر الغذائية كما تفعل في نوع مختلف من النظام الغذائي."

نوع المكملات الغذائية

فيما يلي أنواع المكملات الغذائية التي ستحتاجها إذا كنت تلتزم بنظام الأكل Keto:

الكالسيوم.

المغنيسيوم.

الفيتامينات متعددة.

ألاحماض الدهنية أوميغا -3.

البوتاسيوم.

صوديوم.

فيتامين سي.

فيتامين د

الكالسيوم

قد لا تحصل على ما يكفي من الكالسيوم على نظام كيتو ، الذي يدعو إلى عدم استهلاك بعض الأطعمة - مثل حليب البقر واللبن - الذي يحتوي على لاكتوز السكر الطبيعي ، وبالتالي لا يُسمح به في حمية كيتو ، كما تقول كيت باتون اختصاصي التغذية مع مركز كليفلاند كلينك للتغذية البشرية.

الكالسيوم

مهم لبناء والحفاظ على عظام صحية. لا ينتج جسمك الكالسيوم ، لذلك تحتاج إلى الحصول عليه من الطعام أو المكملات الغذائية. يعتمد كمية الكالسيوم التي تحتاجها على عمرك: يحتاج الرجال الذين تتراوح أعمارهم بين 19 و 70 عامًا إلى 1000 ملليغرام في اليوم ؛ يحتاج الرجال الذين تبلغ أعمارهم 71 عامًا فما فوق إلى 1200 ملليغرام ،. تحتاج النساء الذين تتراوح أعمارهم بين 19 و 50 عامًا إلى 1000 ملليغرام من المغذيات ؛ هؤلاء الذين تتراوح أعمارهم بين 51 عامًا فما فوق يحتاجون إلى 1200 ملليغرام في اليوم.

المغنيسيوم

هذا معدن مهم قد لا يحصل عليه الناس في حمية كيتو من خلال الطعام، العديد من الأطعمة الغنية بالمغنيسيوم، بما في ذلك الحبوب الكاملة ومنتجات الألبان والفاصوليا والفواكه-عالية في الكربوهيدرات ، والتي يتجنبها أتباع كيتو.

يساهم هذا المعدن في مجموعة من وظائف الجسم المهمة ، بما في ذلك:

صحة العظم.

الجهاز المناعي.

توازن السوائل.

ألاحماض الدهنية أوميجا -3

إذا كنت على نظام Keto Diet ، فمن المهم استهلاك المكملات الغذائية للأحماض الدهنية أوميغا 3.

من بين الفوائد الصحية المرتبطة بالأحماض الدهنية أوميغا 3:

انخفاض خطر النوبة القلبية والسكتات الدماغية.

زيادة تدفق الدم إلى الدماغ.

انخفاض الكوليسترول.

ذاكرة محسنة.

مزاج أفضل.

تشمل مكملات الأحماض الدهنية أوميجا 3 زيت السمك وزيت الكريل. يمكن لمكملات أوميجا 3 أن تزيد من تأثير النظام الغذائي الكيتون على الصحة العامة"، عندما تبحث عن مكملات أوميجا 3 ، تأكد من أن العلامة التجارية توفر ما لا يقل عن 500 ملليغرام من كل من EPA و DHA (نوعان من النوعين من أوميغا 3s) في كل 1000 ملليغرام. "

إذا كنت تتناول أي دواء أرق في الدم ، فاطلب من طبيبك قبل تناول مكملات أوميغا 3.

البوتاسيوم

يقول باتون إن النظام الغذائي Keto قد لا يوفر كمية كافية للبوتاسيوم، وهذا هو معدن مهم ضروري للعديد من الوظائف الفسيولوجية ، بما في ذلك:

الحفاظ على ضغط الدم والترطيب.

تقلص العضلات.

إيقاع نبضات القلب.

وظيفة الأعصاب.

فيتامين سي

هذا الفيتامين أمر بالغ الأهمية لوظيفة المناعة وإنتاج الكولاجين والمزيد، لحسن الحظ ، تحتوي مجموعة واسعة من الأطعمة على فيتامين C. بعض من أغنى مصادر فيتامين C ، ومع ذلك ، هي الفواكه الثقيلة الكربوهيدرات مثل البرتقال والجريب فروت ، والتي عادة ما يتجنبها أتباع حمية كيتو.

فيتامين د

قد لا تحصل على ما يكفي من فيتامين (د) من خلال الطعام إذا كنت في نظام كيتو، ويجب أن تنظر في المكملات الغذائية، "فيتامين (د) يساعد جسمك على القيام بالكثير من الأشياء.

فيتامين (د) مهم لـ:

صحة العظم.

امتصاص الكالسيوم.

تنظيم نمو الخلايا.

تعزيز المناعة.