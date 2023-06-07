مصر للطيران تعلن إرشادات موسم الحج للمسافرين من المطارات المصرية

كتبت رحاب نبيل

أعلنت شركة مصر للطيران، إرشادات للحجاج المسافرين من المطارات المصرية إلى الأراضي المقدسة، لأداء فريضة الحج لهذا العام، حيث من المقرر انطلاق أولي رحلات الشركة من مبني الرحلات الموسمية يوم 10 يونيو المقبل وحتي 23 يونيو إلى المدينة المنورة وجدة لنقل أفواج حجاج القرعة وبعدها الجمعيات وشركات السياحة، على أن تبدأ مرحلة العودة للحجاج بعد أداء المناسك يوم 1 يوليو المقبل وحتي 13 يوليو.

وقالت شركة مصر للطيران فى بيان صحفي مساء اليوم الأربعاء، إنه حرصاً علي راحة حجاج بيت الله الحرام، يرجي اتباع إرشادات السفر التالية:

- في رحلة الذهاب ضرورة الوجود في المطارات المصرية قبل موعد السفر بأربع ساعات.

- فى رحلة العودة ضرورة الوجود في مدينة الحجاج بجدة قبل موعد السفر بثماني ساعات، وفي مطار المدينة المنورة قبل موعد السفر بست ساعات.

- يسمح بحقيبتين لا يزيد وزن الواحدة عن 23 كجم ، وحقيبة يد وزنها 8 كجم وسوف يتم تحصيل قيمة الوزن الزائد نقداً.

- يسمح بعبوة مياه زمزم المصرح بها من السلطات السعودية (سقيا زمزم).

- يمنع نهائياً اصطحاب الأجولة القماش والزكائب.

- ضرورة الالتزام باتباع الإجراءات الصحية وتقديم الشهادات المطلوبة.