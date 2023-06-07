مصرع وإصابة 4 اشخاص إثر حادث تصادم سيارتين في طريق الضبعة الصحراوى

كتب عبد الرحمن سيد

لقى شخص مصرعه وأصيب 3 أخرين إثر حادث تصادم تريلا وسيارة ربع نقل أعلى طريق الضبعة الصحراوى، وتم نقل المتوفى والمصابين الي المستشفي ورفع حطام الحادث بالكامل من أعلي الطريق.

تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا من الخدمات المعينة بطريق الضبعة الصحراوى بوجود مصادمة ومصابين، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن، وتبين تصادم سيارتين وأسفر الحادث عن وفاة شخص وإصابة 3 أخرين ،وتم نقلهم للمستشفى ويقوم رجال المباحث بمناقشة شهود العيان وتفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الواقعة، وتم رفع حطام الحادث .