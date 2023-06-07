اليوم السابع
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الأربعاء، 07 يونيو 2023 03:11 م
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مصرع طفل غرقا فى بيارة صرف زراعى فى التل الكبير بالإسماعيلية

الأربعاء، 07 يونيو 2023 03:05 م
مصرع طفل غرقا فى بيارة صرف زراعى فى التل الكبير بالإسماعيلية إسعاف أرشيفية
الإسماعيلية- صبرى غانم

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لقى طفل مصرعه غرقا نتيجة سقوطه فى بيارة صرف زراعى بإحدى الجمعيات الزراعية بالتل الكبير فى الإسماعيلية، وتم التحفظ على جثة الطفل بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة. 
 
تلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية إخطارا من اللواء هنرى إبراهيم معاون محافظ الإسماعيلية والمدير الإقليمى للشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة مفاده ورود بلاغ بغرق طفل فى إحدى البيارات الزراعية التابعة لإحدى الجمعيات الزراعية فى التل الكبير. 
 
على الفور انتقلت الأجهزة الامنية إلى مكان البلاغ كما تم الدفع بسيارة إسعاف بإشراف الدكتور مدير مرفق إسعاف محافظة الإسماعيلية إلى مكان الحادث الذى أسفر عن مصرع طارق محمد فضل 11 عاما مقيم بنى سويف.
 
على الفور تم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، وجارى تحرير المحضر اللازم بالحادث وإخطار النيابة العامة لتتولى التحقيق والتصريح بدفن الجثة. 

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