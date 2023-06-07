مصرع شخص وإصابة 2 آخرين إثر وقوع حادثى سير بالبحيرة

لقى شخص مصرعه وأصيب إثنين أخرين بكسور وكدمات مختلفة بأنحاء الجسم إثر وقوع حادثى سير بمركزى دمنهور والنوبارية بالظهير الصحراوي لمحافظة البحيرة
كانت مديرية أمن البحيرة قد تلقت إخطارا بتلك الحوادث من شرطة النجدة، وبالفحص تبين مصرع" ع.م .ح" 57عام إثر وقوع حادث تصادم سيارتى نقل ونصف نقل بطريق القاهرة- الاسكندرية الزراعى بالقرب من مدخل مدينة دمنهور .
وتم نقل جثة المتوفى إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى دمنهور العام تحت تصرف النيابة العامة.
كما أصيب شخصين بكدمات وجروح مختلفة بأنحاء الجسم إثر وقوع حادث تصادم سيارتين ملاكى بدائرة مركز النوبارية وتم نقل المصابين إلى المستشفى المركزى لتقديم الرعاية الطبية.
تحرر عن ذلك المحاضر اللازمة تمهيدا لاحالتها للنيابة العامة لمباشرة التحقيق ومعرفة ملابسات وأسباب تلك الحوادث .
جثة - ارشيفية
البحيرة - ناصر جودة
لقى شخص مصرعه وأصيب إثنين أخرين بكسور وكدمات مختلفة بأنحاء الجسم إثر وقوع حادثى سير بمركزى دمنهور والنوبارية بالظهير الصحراوي لمحافظة البحيرة
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لقى شخص مصرعه وأصيب إثنين أخرين بكسور وكدمات مختلفة بأنحاء الجسم إثر وقوع حادثى سير بمركزى دمنهور والنوبارية بالظهير الصحراوي لمحافظة البحيرة
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