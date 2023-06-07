مصرع شخص صدمه أتوبيس أعلى الطريق فى مركز الصف بالجيزة

كتب عبد الرحمن سيد

لقى شخص مصرعه بعدما اصطدم به أتوبيس أعلى الطريق بمنطقة الصف جنوب الجيزة، وتم نقل المتوفى إلى المستشفى.

تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا مفادها وقوع حادث تصادم ووجود متوفي أعلى الطريق فى الصف، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارة إسعاف، وبالفحص تبين اصطدام أتوبيس بشخص، مما تسبب في وفاته جري نقل جثة المتوفى إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

فيما تحفظت القوات علي السائق والأتوبيس المتسبب في الحادث، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.