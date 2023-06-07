اليوم السابع
Ads
الخميس، 08 يونيو 2023 02:12 ص
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

مصرع شخص صدمه أتوبيس أعلى الطريق فى مركز الصف بالجيزة

الأربعاء، 07 يونيو 2023 11:52 م
مصرع شخص صدمه أتوبيس أعلى الطريق فى مركز الصف بالجيزة إسعاف
كتب عبد الرحمن سيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
 لقى شخص مصرعه بعدما اصطدم به أتوبيس أعلى الطريق بمنطقة الصف جنوب الجيزة، وتم نقل المتوفى إلى المستشفى.
 
 
تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا مفادها وقوع حادث تصادم ووجود متوفي أعلى الطريق فى الصف، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارة إسعاف، وبالفحص تبين اصطدام أتوبيس بشخص، مما تسبب في وفاته جري نقل جثة المتوفى إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.
 
فيما تحفظت القوات علي السائق والأتوبيس المتسبب في الحادث، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.
 
 
 

حادث مرورى

الصف

اخبار عاجلة

امن الجيزة



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة