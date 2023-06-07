اليوم السابع
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الأربعاء، 07 يونيو 2023 01:39 م
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مصرع شخصين فى حادثين بالجيزة

الأربعاء، 07 يونيو 2023 01:29 م
مصرع شخصين فى حادثين بالجيزة حادث تصادم ـ أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف ـ عبد الرحمن سيد

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لقى شخص مصرعه نتيجة اصطدام سيارة به بمنطقة الصف فى الجيزة، وتم نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى العام، وضبط قائد السيارة، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.

ورد بلاغ لغرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بوقوع حادث مروري، بقرية الشوبك الشرقي في الصف، وانتقلت قوة أمنية إلى مكان الحادث، وتبين اصطدام سيارة ملاكي بشخص مما أسفر عن مصرعه متأثرا بالإصابات التي لحقت به، وتم نقل الجثة إلى مستشفى الصف المركزي،  واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه قائد السيارة، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

كما لقى شخص مصرعه بعدما اصطدمت به سيارة مسرعة أعلى الطريق بمدخل قرية بمها بمنطقة العياط جنوب الجيزة، وتم نقل المتوفى إلى المستشفى.


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