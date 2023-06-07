مساعد وزير العدل للشهر العقارى يفتتح فروع جديدة للتوثيق بالدقهلية.. صور

الدقهلية :محمد الحبشي

افتتح المستشار ربيع قاسم، مساعد وزير العدل للشهر العقارى والتوثيق، والدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، 3 فروع جديدة للشهر العقاري، بقريتي المعصرة والستاموني مركز بلقاس، ومنطقة 15 مايو بمدينة جمصة، اليوم الأربعاء.

وتفقد مساعد الوزير ومحافظ الدقهلية المكاتب الجديدة، والتقوا عدد من الموظفين، مقدمين التهنئة لهم ولأهالي القرى على افتتاح الفروع الجديدة.

وأشاد الوزير بجهود إنشاء فروع للتوثيق داخل القرى، لرفع المعاناة عن المواطنين، وتوفير سبل الراحة لهم، مطالبًا العاملين بحسن استقبال ومعاملة المواطنين، وإنجاز الخدمات المقدمة لهم في أسرع وقت.

فيما وجه محافظ الدقهلية الشكر لوزير العدل ومساعديه على جهودهم المبذولة لخدمة المواطنين، وسعيهم لفتح فروع توثيق بالأماكن البعيدة لتسهيل وإنجاز مصالح المواطنين.

جاء ذلك بحضور عدد من نواب البرلمان، والمسؤولين التنفيذيين بالوحدات المحلية، وقيادات من مسؤولي الشهر العقاري والأوقاف.