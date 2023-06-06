اليوم السابع
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وزير العدل ناعيا الدكتور أحمد عماد: صاحب مسيرة متميزة وسجله حافل بالإنجازات

الثلاثاء، 06 يونيو 2023 04:34 م
وزير العدل ناعيا الدكتور أحمد عماد: صاحب مسيرة متميزة وسجله حافل بالإنجازات المستشار عمر مروان وزير العدل - أرشيفية
كتب إبراهيم قاسم

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نعى المستشار عمر مروان وزير العدل ببالغ الحزن والأسى الدكتور أحمد عماد الدين وزير الصحة الأسبق الذي وافته المنية مساء أمس.
 
 
وأكد وزير العدل، أن الفقيد صاحب مسيرة علمية متميزة، وكانت فترة توليه حقيبة وزارة الصحة حافلة بالإنجازات والعطاء في خدمة وطنه من خلال التشريعات ذات الصلة بوزارته وأيضاً تطوير المنظومة الصحية من الناحيتين الفنية والإدارية.
 
 
وتقدم المستشار عمر مروان وزير العدل إلى أسرة الفقيد وكلية الطب بجامعة عين شمس بخالص العزاء سائلاً المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يُلهم ذويه الصبر والسلوان.
 
 
 

وزير العدل ينعى

وزير الصحة السابق

الدكتور احمد عماد الدين

وفاة احمد عماد الدين



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