مديرية الشباب والرياضة بشمال سيناء تتبنى اكتشاف الموهوبين فى المدارس

قال إيهاب حسن عبدالوهاب وكيل وزارة الشباب والرياضة بشمال سيناء، أنه تم تفعيل بروتوكول تعاون بين الشباب والرياضة والتربية والتعليم بشمال سيناء لتدريب النشء والشباب

واشار أنه سيتم تطوير دورى المدارس، على غرار دورى مراكز الشباب وبرنامج، والقوافل التعليمية، واتحاد طلاب المدارس، فضلًا عن إطلاق حزمة من المبادرات المشتركة التى يتم تنفيذها داخل مراكز الشباب والمدارس وقصور، وآليات الاستفادة من مشروع الموهبة والناشئين لاكتشاف المواهب فى المدارس، والكشف عن المبدعين من الطلاب فى كافة المجالات الرياضية والفنية والثقافية.

واشار ان ذلك يأتى فى إطار استراتيجية وزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، بهدف تمكين الشباب والفتيات من أجل مستقبل أفضل لهم ويتيح حصول النشء والشباب على المهارات الحياتية من خلال إكسابهم مهارات وخبرات تؤهلهم لسوق العمل وإقامة مشروعات خاصة بهم، تدر عليهم دخلا ليحيوا حياة كريمة.

وسبق واعلنت مديرية الشباب والرياضة أنه يتم العمل على مشروع إنشاء ملاعب لكرة القدم فى مركزى شباب الجورة والظهير، ومركز شباب الخروبة بمدينة الشيخ زويد فى إطار سعى وزارة الشباب والرياضة لتوفير كافة الأدوات اللازمة لتوسيع قاعدة ممارسة الأنشطة الرياضية والثقافية والفنية والتربوية وتزيل العقبات التى تحول دون تقديم خدمات المراكز الشبابية للنشء والشباب.

وسبق وانتهت إدارة تنمية النشء بمديرية الشباب والرياضة بشمال سيناء، من تنفيذ برنامج "الرواق الأزهري" الذى يهدف إلى تصحيح المفاهيم الدينية لدى النشء، وذلك بالتعاون مع الأزهر الشريف.

وتم ختام اللقاءات فى مركزى شباب مدينة العريش والكوثر بمشاركة 50 شاب وفتاة من أعضاء مراكز الشباب.

وأكد ايهاب حسن وكيل وزارة الشباب والرياضة بشمال سيناء أن الهدف من هذا البرنامج هو تعريف النشء بالمفاهيم الصحيحة للدين وبناء الشخصية المصرية وتشكيل الوعى للمشاركة فى بناء وتنمية المجتمع.

واشار أنه تم تنفيذ البرنامج من خلال إلقاء محاضرات بالتعاون مع أعضاء لجان الوعظ بالمنطقة الأزهرية والإدارات الفرعية للرواق الأزهرى بالمحافظة، لافتا تأتى هذه الفعالية ضمن حزمة من البرامج والفعاليات التى تهدف وزارة الشباب والرياضة إلى زيادة الوعى للنشء والشباب، والاهتمام برفع الوعى الدينى للشباب من مختلف الأعمار السنية.

وفى سياق متصل، تقوم مديرية الشباب والرياضة بشمال سيناء بالتعاون مع الإدارة المركزية لتمكين الشباب فى وزارة الشباب والرياضة بتنفيذ دورات تدريبية حرفية تحت شعار "علمنى حرفه"، وذلك فى إطار تأهيل وتدريب الشباب لتوفير فرص عمل مناسبة لهم.

وتضم الدورة حوالى 25-30 متدربًا وتهدف إلى تعليم فن الخرز والتطريز البدوى بالأشكال المختلفة وإنتاج مشغولات ذات دقة واحترافية عالية، وتشجيع الشباب على التدريب المهنى والحرفى وإعدادهم لمواجهة سوق العمل. وتساهم هذه الدورة فى تحقيق الهدف الأسمى للوزارة، وهو خدمة الشباب والنشء.