محافظ بنى سويف: الموافقة على4352 طلباً بملف تقنين أراضى الدولة

ترأس الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف الاجتماع رقم(116)للجنة العليا للبت في طلبات التقنين على أراضي أملاك الدولة، وذلك بحضور:الدكتور عاصم سلامة نائب المحافظ، السيد بلال حبش نائب المحافظ،اللواء حازم عزت السكرتير العام، اللواء سامي علام السكرتير العام المساعد،العقيد أركان حرب محمد سمير المستشار العسكري للمحافظة ، أحمد إبراهيم مدير عام أملاك الدولة، سمر فتحي المشرف على الأمانة الفنية ،ومسؤولي الاستثمار ورؤساء المدن والتنفيذيين أعضاء اللجنة.

شدد المحافظ على أهمية تكثيف وتسريع وتيرة العمل بملف تقنين أراض الدولة، والعمل على توفير مزيد من التيسيرات لتذليل المعوقات للانتهاء من الإجراءات اللازمة لحصول المواطن والدولة على حقوقهم وفقاً للقوانين واللوائح التنفيذية والقرارات المنظمة لذلك، مع حث وتشجيع المواطنين على سرعة إنهاء واستكمال باقي إجراءات التقنين.

تناول الاجتماع استعراض مؤشرات الأداء، والموقف النهائي والملفات المتبقية ونسب التنفيذ والإنجاز في المعاينات والموقف التعاقدى، حيث تمت الموافقة على 11 طلبا "إعادة عرض" وقبول تظلم، ليصل إجمالي الطلبات التي تمت الموافقة عليها إلى 4352 طلباً،في حين وصل إجمالي العقود التي تحريرها إلى 2946( 2300 عقد مباني، 646 عقد زراعة)، فيما يجرى حالياً البت فى باقى الطلبات تباعا بعد استيفاء الخطوات والإجراءات المطلوبة وفق القانون واللوائح المنظمة لذلك.