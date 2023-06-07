محافظ المنيا يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 74.2٪

المنيا-حسن عبد الغفار

اعتمد اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 74.2٪ للعام الدراسى 2022/2023، وسوف يتم توزيع النتيجة على المدارس بالمحافظة.

ومن ناحية أخرى، تكثف مديرية التربية والتعليم بمحافظة المنيا، جهودها لاستقبال امتحانات الثانوية العامة، بالتنسيق مع الوحدات المحلية والجهات التنفيذية، حيث تم تشكيل غرفة عمليات مركزية بالديوان العام لمتابعة سير الامتحانات والتنسيق مع ورؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن لإجراء أعمال النظافة ورفع الإشغالات بمحيط المدارس بصفة دورية ومستمرة، بالإضافة للتنسيق مع إدارة المرور لمنع التزاحم بمحيط اللجان.

وقال حمدي مصطفي مدير مديرية التربية والتعليم، إن المديرية تجرى استعدادات مكثفة لامتحانات الثانوية العامة، والتي ستبدأ السبت 12 يونيو القادم، وتنتهى 15 يوليو 2023، وأوضح أن إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات هذا العام 40 ألف و704 طلاب، منهم 22 ألف 937 طالب علمي علوم، و 2443 طالب علمي رياضة، و15 ألف و324 طالب بالشعبة الأدبية، يؤدون الامتحان داخل 100 لجنة.