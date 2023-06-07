محافظ الدقهلية يعتمد خطة العمل لمحو الأمية: تستهدف 44220 أمي

الدقهلية شريف الديب

التقى الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، المحاسب محمد سالم مدير عام فرع الهيئة العامة لتعليم الكبار بمحافظة الدقهلية، حيث اعتمد "مختار" خطة العمل التنفيذى لعمل فرع محو الأمية وتعليم الكبار للعام 2023/2024، والتى تستهدف محو امية 44220 من الأميين بمركز ومدن المحافظة.

وأكد مختار" على أهمية التوسع فى فتح فصول محو أمية من خلال المديريات المختلفة بالمراكز والمدن والأحياء والقرى وفقا للبروتوكولات الموقعة مع الهيئة، واشار "مختار" للتنسيق الكامل لتفعيل جهود الخدمات والأنشطة المختلفة لفرع تعليم الكبار لاستفادة أكبر عدد من المواطنين خاصة بالقرى والريف وتحفيزهم على محو الأمية لديهم وبينهم كما أشار لضرورة الاهتمام بالخدمات الثقافية والتوعية الفكرية والدينية والخدمات الصحية العامة والصحة الإنجابية من خلال القوافل الإعلامية المشتركة.

ومن جانبه أوضح مدير عام محو الأمية وتعليم الكبار أن هناك عدد 6317 فصل لمحو الامية بالمراكز والمدن والأحياء وبمديريات الخدمات المختلفة على مستوى المحافظة يتم من خلالها تحقيق مستهدف الخطة الجديدة للعمل فى محو الأمية على مستوى المحافظة حيث يتم تنفيذ 4 دورات لمحو الأمية للدارسين الذين يتم التحاقهم بهذه الفصول بداية من يوليو 2023 وحتى أبريل 2024 وذلك بمشاركة ودعم كافة المديريات الخدمية فى مقدمتها الأوقاف والثقافة والتضامن الاجتماعى والصحة فضلا عن المشاركة الفعالة للدفاع الشعبى والعسكرى فى أعمال محو الأمية.

جاء ذلك فى إطار سعى الدولة المستمر لمواجهة الأمية والتصدى لها من خلال تضافر جهود الأجهزة والوزارات المختلفة تنفيذا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزاراء وبالمتابعة المستمرة من اللواء هشام آمنه وزير التنمية المحلية.