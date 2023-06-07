محافظ أسوان لـ"الوكالة السويسرية": تنفيذ المرحلة الثالثة لتحسين مياه الشرب لـ50 ألف نسمة‎‎

أسوان – عبد الله صلاح السبيع

استقبل أشرف عطية، محافظ أسوان ، السفيرة أندريا شتودر، نائب مدير ورئيس قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا – أوروبا بالوكالة السويسرية للتنمية والتعاون، والوفد المرافق لها، وذلك بحضور سفيرة سويسرا بمصر إيفون باومان ، والدكتورة فاليرى ليشتي رئيس مكتب التعاون الدولى بسفارة سويسرا، وغادة أبو زيد نائب المحافظ، ويحيى أبو زيد رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسوان.

وتناول اللقاء استعراض أوجه التعاون بين الجانب السويسرى ومحافظة أسوان ، وخاصة فيما يتعلق بتنفيذ مشروع برنامج إدارة مياه الشرب بصعيد مصر PWMP ، والذى تصل تكلفته لأكثر من 9.3 مليون فرنك سويسرى تنفيذ المرحلة الثالثة لمشروع تحسين مياه الشرب بمناطق السيل الريفى ، والسيل الجديد، ليخدم حوالى 50 ألف نسمة.

وتطرق اللقاء أيضاً إلى استعراض الإنجازات التى تمت فى المراحل السابقة والدروس المستفادة منها ، والتي تم تنفيذها بمنطقة الناصرية فى الفترة من 2012 إلى 2016 وتخدم نحو 35 ألف نسمة ، ثم تنفيذ المشروع بمناطق خور عواضة والخطارية والأمبركاب لخدمة 65 ألف نسمة ضمن مكون البنية التحتية للمشروع السويسرى.

وأوضح محافظ أسوان، أن هذا المشروع الحيوى سيلبى احتياجات أهالى شرق مدينة أسوان من مياه الشرب النقية ويقضى على معاناة ومشاكل متراكمة منذ سنوات عديدة ، وهو الذى يتوازى مع تنفيذ عدد من المشروعات الأخرى مثل إنشاء كوبرى السيل العلوى ، ومشروع رصف وإعادة رفع كفاءة طريقى كيما والسماد بطول 8 كم ، وأيضاً مشروع تغطية مصرف السيل بأطوال 2530 متر ، علاوة على مشروع الصرف الصحى الممتد بداية من السيل وحتى الجوزيرة بتكلفة تقديرية 65 مليون جنيه بما يضمه من شبكات الإنحدار وخطوط الطرد ، فيما سيتم إنشاء محطة الرفع بطاقة 46 ألف م3/يوم لتصل إلى 70 ألف م3/يوم مستقبلياً.

ومن جانبها، أشارت السفيرة أندريا شتودر إلى أن سويسرا سعيدة للغاية بالتعاون المثمر مع محافظة أسوان حيث شهدنا اليوم تأثير مشاركتنا في توفير مياه الشرب بطريقة مستدامة لسكان مناطق خور عواضة والأمبركاب والخطارية بشرق المدينة ، لافته إلى أن نجاح المشروعات التى تمت يأتى نتيجة للدعم المتواصل من المحافظة ، وتحقيق الشراكة فى العديد من المحاور التنموية.

وفى نهاية اللقاء أهدى محافظ أسوان درع المحافظة، والهدايا التذكارية للهوية البصرية لوفد وكالة التنمية السويسرية تعبيراً عن شكره وتقديره لدورها الحيوى فى خدمة المجتمع الأسوانى.