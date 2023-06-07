وكان رئيس مجلس الوزراء الكويتي عقد اجتماعا في قصر بيان اليوم الأربعاء، وذلك بمناسبة إعلان النتائج الرسمية للانتخابات العامة لعضوية مجلس الأمة للفصل التشريعي العادي الـ17 والتي جرت يوم أمس الثلاثاء، عبر خلالة على الثقة الغالية وكريم الدعم والمساندة ومشيدا بالجهود المخلصة التي بذلها الوزراء طيلة فترة توليهم مهام مسؤولياتهم.

كما أعرب مجلس الوزراء الكويتي عن تقديره للجهود الكبيرة التي بذلها السلك القضائي والنيابة العامة وكافة العاملين في وزارات الداخلية والعدل والإعلام والصحة والتربية وبلدية الكويت والجهات الأخرى من مؤسسات المجتمع المدني الكويتية المعنية والمتطوعين الذين شاركوا في الإعداد والتنظيم للانتخابات والتي كان لها أطيب الأثر في تسهيل إدلاء الناخبين والناخبات لأصواتهم في جو من الطمأنينة والحرية.

كما أشاد مجلس الوزراء الكويتي بما تحلى به الناخبون من حس وطني وما أبدوه من التزام الأمر الذي جسد الوجه الحضاري لدولة الكويت معربا عن خالص التهاني للأعضاء الذين حازوا على ثقة المواطنين سائلا المولى عز وجل لهم التوفيق والسداد في أداء رسالتهم لخدمة الوطن العزيز وبما يعود بالخير على المواطنين.