"فى 20 يوم" .. مشروع تخرج بإعلام الأزهر يعالج ظاهرة التنمر

كتب لؤى على

أطلق مجموعة من طلاب قسم الإذاعة والتلفزيون بكلية الإعلام جامعة الأزهر الشريف، مشروع تخرجهم "في 20 يوم" لدفعة 2023، الذي يتناول ظاهرة التنمر في المجتمع المصري.

يهدف المشروع إلى رفع الوعي بمشكلة التنمر في المجتمع وتشجيع الشباب على تغيير هذا السلوك السلبي ونشر روح التسامح والاحترام، يضم المشروع مجموعة من الطلاب وهم "نور أحمد" و "عمر أشرف" و "عبد الله بسيوني" و "محمد عمر".

وأضاف "نور" أحد أعضاء فيلم "في 20 يوم"، أن الفيلم يعتمد على قصة حقيقية تتناول مشكلة التنمر وتأثيرها على المجتمع، وأن هذا الفيلم جاء في رؤية منا لدعم الشباب ورفع الوعي لديهم، ونشر روح التسامح وقبول الآخرين، والقضاء على هذا الفكر العدواني وبث حب الغير، لذلك أطلقنا هذه الحملة لتوجتهم نحو الطريق الصحيح، لإظهار الجانب السلبي لهذا الموضوع وطرح أفكار للحد منه، لمحاربة كافة ظواهر وأشكال التنمر.