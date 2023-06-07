اليوم السابع
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ضبط مواد مخدرة وأسلحة نارية وتنفيذ 2409 أحكام فى حملات أمنية بكفر الشيخ

الأربعاء، 07 يونيو 2023 01:27 ص
ضبط مواد مخدرة وأسلحة نارية وتنفيذ 2409 أحكام فى حملات أمنية بكفر الشيخ حملة أمنية
كفر الشيخ- محمد سليمان

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شهدت مدن وقرى محافظة كفر الشيخ، حملات أمنية، بتوجيهات، مدير أمن كفر الشيخ، ومدير إدارة البحث الجنائي، بالتنسيق مع فرع الأمن العام، استهدفت ضبط الخارجين على القانون من حائزي المواد المخدرة والأسلحة البيضاء والنارية غير المرخصة.

وأسفرت الحملة عن ضبط 18 قضية مخدرات بإجمالي 8 كيلو جرام حشيش، و5 كيلو هيروين بحوزة 15 متهماً من بينهم 9 من ذوي المعلومات الجنائية، وضبط 4 أسلحة نارية، و15 سلاح أبيض.

كما تمكنت الحملة من تنفيذ 2409 أحكام منها حكمان «جنايات»، و 759 حكم حبس، 1505 غرامات، 143 مخالفة، وضبط 116 محكوماً في أحكام وشيكة السقوط، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال ذلك.

 

 


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