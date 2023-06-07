اليوم السابع
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ضبط المتهم بقتل سيدة لسرقتها في الفيوم

الأربعاء، 07 يونيو 2023 11:28 ص
ضبط المتهم بقتل سيدة لسرقتها في الفيوم قوة أمنية- أرشيفية
كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

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كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات بلاغا تلقاه مركز شرطة سنورس بمديرية أمن الفيوم، بالعثور على جثة ربة منزل مقيمة بدائرة مركز شرطة الفيوم "مُبلغ بغيابها") بأحد المجارى المائية، وتم تشكيل فريق بحث بمشاركة قطاع الأمن العام ومديرية أمن الفيوم توصلت جهوده إلى أن وراء ارتكاب الواقعة أحد الأشخاص- مقيم بدائرة قسم شرطة أول الفيوم.
 
عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بقصد السرقة، وقرر أنه أثناء توصيل المجنى عليها لمحل إقامتها بمركبة "تروسيكل" ملكه توقف بمنطقة زراعية بدائرة قسم شرطة أول الفيوم بزعم إصلاح "التروسيكل"، وتعدى عليها بحجر على رأسها فأودى بحياتها، واستولى على مصوغاتها (ذهبية، فضية)، وألقى جثها في المجرى المائى، وأرشد عن قرطها الذهبى المستولى عليه لدى عميله "سىء النية" مالك محل مصوغات ذهبية "كائن بدائرة مركز شرطة الخانكة بالقليوبية" أمكن ضبط الأخير والقرط الذهبى، كما أرشد المتهم عن باقى المسروقات ومبلغ مالى "متبقى من ثمن بيع القرط الذهبى" وأضاف بإنفاقه باقى المبلغ المالى على متطلباته الشخصية.

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