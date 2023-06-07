ضبط المتهمين بقتل مزارع في سوهاج بسبب جرار

كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

كشفت الداخلية ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة سوهاج بمديرية أمن سوهاج من إحدى المستشفيات باستقبالها جثة مزارع وبها عيار نارى.

بالفحص وبسؤال خال المجنى عليه قرر بقيام كلٍ من مزارع ونجله مقيمان بذات الناحية بالتعدى على المجنى عليه بالضرب، وإطلاق أحدهما عيار نارى من سلاح كان بحوزته فأحدث إصابته التى أودت بحياته لرفض المتهمان مرور المجنى عليه بجرار زراعى خاص به أمام أرضهما الزراعية.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام تم استهدافهما وأمكن ضبطهما وبحوزة أحدهما السلاح النارى المستخدم فى ارتكاب الوقعة بندقية آلية وبخزينتها 3 طلقات وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة لذات السبب، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.