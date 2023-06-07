صور الدراجات الجديدة بمشروع كايرو بايك بوسط البلد بعد التعاقد مع مشغل جديد

كتب سيد الخلفاوى

ينشر "اليوم السابع" صور الدراجات الجديدة المقرر تشغيلها بمشروع كايرو بايك ، وذلك بعد التعاقد مع مشغل آخر للمشروع، كما سيتم تفعيل تطبيق إلكترونى باسم "كايرو بايك" لإدارة منظومة مشاركة الدراجات بمنطقة وسط القاهرة.

وأكدت محافظة القاهرة، أنها كلفت مشغل آخر له من الخبرة المحلية الناجحة فى مجال مشاركة الدراجات بالقيام بالمشروع، وتتطلع محافظة القاهرة فى خلال الأيام القادمة الانتهاء من تنفيذ كل التعديلات، بداية من إعادة تأهيل النظام وصولاً لتوفير (500) دراجة و(45) محطة لاستكمال تغطية هذا المشروع الهام للمحافظة.

وقالت المحافظة إنه تبين أن المشغل للمشروع لم يلتزم بمعايير مقبولة لإدارة المنظومة وصيانة الدراجات، بالإضافة إلى عدم تفعيل التطبيق الرقمى لكى يشمل كل وسائل الدفع المختلفة فقد قامت محافظة القاهرة، مشيرة إلى أنه تم تقييم شامل لأداء المشروع، بسبب ما وصل إليه من وضع لا يتناسب مع الشروط الفنية التى تم إعدادها بخبرات عالمية، وبأحدث المواصفات من خلال شراكة المحافظة مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية وشركاء التنمية.

ونظام مشاركة الدراجات هو تكنولوجيا وضع الدراجات في محطات في جميع أنحاء المدينة يمكن سكانها وروادها من استئجار الدراجات من مكان (أ) ثم ترك الدراجة في مكان (ب) وهو نظام ثبت نجاحه في تشجيع استخدام وسائل النقل غير الآلية.