إزالة بعض محطات كايرو بايك بوسط البلد.. ومحافظة القاهرة توضح السبب.. صور

كتب سيد الخلفاوى

أكدت محافظة القاهرة، أنه فى ضوء حرص المحافظة على نجاح مشروع مشاركة الدراجات "كايرو بايك" تم تقييم شامل لأداء المشروع، بسبب ما وصل إليه من وضع لا يتناسب مع الشروط الفنية التى تم إعدادها بخبرات عالمية، وبأحدث المواصفات من خلال شراكة المحافظة مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية وشركاء التنمية.

وتابعت المحافظة فى بيان لها منذ قليل، تبين أنه لم يتم الإلتزام بمعايير مقبولة لإدارة المنظومة وصيانة الدراجات، بالإضافة إلى عدم تفعيل التطبيق الرقمي لكي يشمل كافة وسائل الدفع المختلفة فقد قامت محافظة القاهرة بتكليف مشغل آخر له من الخبرة المحلية الناجحة في مجال مشاركة الدراجات بالقيام بالمشروع.

وتتطلع محافظة القاهرة فى خلال الأيام القادمة الإنتهاء من تنفيذ كافة التعديلات، بداية من إعادة تأهيل النظام وصولاً لتوفير عدد (500) دراجة و (45) محطة لإستكمال تغطية هذا المشروع الهام للمحافظة.

وفى السياق أزالت محافظة القاهرة عدد من محطات مشروع كايرو بايك "بسكلتة"، من ميدان عبد المنعم رياض وبعض الشوارع بوسط البلد، بالإضافة إلى رفع الدراجات من محطة ميدان التحرير، ورصد اليوم السابع عدد من المحطات التي تم إزالتها بميدان عبد المنعم رياض بالتحرير، والمحطة التي تقابلها في الجهة الأخرى أخر شارع شامبليون، وفراغ محطة التحرير من الدراجات أو العمالة.

وتم الإعلان عن افتتاح المرحلة الأولى لمشروع كايرو بايك بالقاهرة عقب استكمال الـ 26 محطة التى تتضمنها تلك المرحلة ، وكانت قيمة التعريفة للمواطنين جنيه واحد في الساعة وبحد أقصى 8 جنيه في اليوم ، وكانت تبلغ قيمة الساعة لطلاب الثانوي والجامعة 70 قرش للساعة وبحد أقصى 8 جنيه في اليوم ، وسعر الإشتراك 600 جنيه سنويًا ، وتم تخفيضه لـ 400 جنيهة لطلاب الثانوى والجامعة.

والمشروع كان مقرر تنفيذه بمناطق وسط البلد وجاردن سيتي والزمالك ويتضمن 500 دراجة يتم تتبعها بالـGPS موزعين على 45 محطة تعمل بالطاقة الشمسية ومؤمنة بكاميرات المراقبة في أماكن استراتيجية تتكامل مع محطات المترو وخطوط النقل العام .

ونظام مشاركة الدراجات هو تكنولوجيا وضع الدراجات في محطات في جميع أنحاء المدينة يمكن سكانها وروادها من استئجار الدراجات من مكان (أ) ثم ترك الدراجة في مكان (ب) وهو نظام ثبت نجاحه في تشجيع استخدام وسائل النقل غير الآلية .