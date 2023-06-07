سعر الذهب الآن فى مصر يسجل 2345 جنيها للجرام عيار 21

كتب إسلام سعيد

شهد سعر الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر هبوطا محدودا بحوالي 5 جنيهات ليسجل 2345 جنيها مقابل 2350 جنيها أمس الثلاثاء، وسط تداولات محدودة على الذهب في سوق الصاغة في حين يواصل السعر العالمي للذهب انخفاضا طفيفا لتسجل الأونصة الذهب 1962 دولار.



أسعار الذهب اليوم: عيار 21 يسجل 2345 جنيها.

عيار 18 يسجل 2010 جنيهات.

عيار 24 يسجل 2680 جنيها.

الجنيه الذهب 18760 جنيه.

عادت أسعار الذهب اليوم إلى الانخفاض بعد يومين من الارتفاع الحذر، حيث تتأثر تداولات المعدن النفيس بنطاق ضيق من التداول ناتج عن غياب العوامل المحركة للأسعار في الأسواق وذلك مع تأهب الأسواق لقرار البنك الاحتياطي الفيدرالي الأسبوع القادم.

وانخفضت أسعار الذهب الفورية اليوم الأربعاء بنسبة 0.2% لتتداول وقت كتابة التقرير الفني لجولد بيليون عند المستوى 1962 دولار للأونصة، يأتي هذا بعد أن استقرت أسعار الذهب فوق المستوى 1950 دولار للأونصة لثلاثة جلسات متتالية.

وتشهد أسواق الذهب حاليا مضاربات ضعيفة في ظل غياب الاتجاه الواضح لمسار أسعار الفائدة من قبل البنك الاحتياطي الفيدرالي، خاصة بعد تضارب في كل من تصريحات أعضاء الفيدرالي وفي البيانات الاقتصادية الصادرة عن الاقتصاد الأمريكي.

وخلال الأسبوعين الماضيين صدرت العديد من تصريحات أعضاء البنك الفيدرالي والتي شهدت انقسام ما بين مطالبين لمزيد من التشديد النقدي لمواجهة التضخم الرافض للتراجع، وما بين أعضاء راغبين في تثبيت الفائدة خلال اجتماع البنك القادم لمراجعة تأثير عشر اجتماعات متتالية من رفع الفائدة على الأسواق والاقتصاد.