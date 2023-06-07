اليوم السابع
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رئيس هيئة الدواء يتفقد جناح الهيئة في المؤتمر الأفريقي الطبي الثاني

الأربعاء، 07 يونيو 2023 03:26 م
رئيس هيئة الدواء يتفقد جناح الهيئة في المؤتمر الأفريقي الطبي الثاني المؤتمر الطبي الإفريقي الثاني
كتب وليد عبد السلام

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تفقد، صباح اليوم، الدكتور تامر عصام، رئيس هيئة الدواء المصرية، جناح العرض الخاصة بالهيئة (booth)، خلال فعاليات المعرض والمؤتمر الطبي الإفريقي الثاني Africa Health Excon.
 
وتشارك الهيئة من خلال جناح العرض الخاص بها، وذلك لاستعراض أهم الخدمات الرقابية، والاستشارية، التي تقدمها الهيئة، والآليات المختصرة لها، وسبل التواصل المجتمعي مع الهيئة.
 
ويتواجد ممثلون عن الهيئة على مدار الثلاثة أيام لانعقاد المعرض والمؤتمر، ويأتي ذلك في ضوء مشاركة الهيئة كداعم وشريك أساسي للمعرض والمؤتمر الطبي الإفريقي الثاني Africa Health Excon، والذي يقام تحت رعاية فخامة رئيس الجمهورية في الفترة من 6- 9 يونيو 2023، والمقام في مركز مصر للمعارض الدولية ومركز المنارة للمؤتمرات (EIEC) في القاهرة.
 

هيئة الدواء

الدواء

المعرض الطبى الافريقي



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