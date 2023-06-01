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حقوق حلوان تستحدث تطبيق نظام الباركود بكنترولات امتحانات نهاية العام

الخميس، 01 يونيو 2023 05:00 ص
حقوق حلوان تستحدث تطبيق نظام الباركود بكنترولات امتحانات نهاية العام الدكتورة أمل لطفى عميد كلية الحقوق بجامعة حلوان
كتب محمد صبحى

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قالت الدكتورة أمل لطفى عميد كلية الحقوق بجامعة حلوان، إن الكلية أتمت امتحان 40 ألف طالب فى اختبارات الميد تيرم للشعبة العربى والإنجليزى بتطبيق نظام الاختبارات الإلكترونية، مشيرة إلى أنه تم البدء فى امتحانات نهاية العام الفصل الدراسى الثانى، وتنظم يومى الأحد والأربعاء لطلاب العربى وأيام السبت والثلاثاء والخميس للشعبة الإنجليزية.
 
 
وأضافت الدكتورة أمل لطفى فى تصريحات لـ" اليوم السابع" أن الامتحانات ستنعقد لمدة أسبوع واحد فقط بعد عيد الأضحى المبارك مشيرة إلى أن الكلية استحدثت إدخال نظام الباركود فى الكنترولات هذا الفصل الدراسى وهو يساهم بشكل كبير فى الإسراع من سريلة أوراق ونماذج إجابات الطلاب ويتم تطبيقه داخل الكنترولات.
 
وتابعت عميد كلية الحقوق بجامعة حلوان، أن نظام الباركود فى الكنترولات يساهم فى القضاء على نظام ترتيب الأوراق أبجديا وبأرقام الجلوس ويساعد على رصد الدرجات ويسهل من أعمال الكنترولات بما يسرع من إعلان النتائج للطلاب ، فضلا عن أنه يوفر من موازنة الكلية المخصصة للامتحانات حيث لا يتطلب تواجد عدد كبير من أعضاء هيئة التدريس داخل الـ6 كنترولات بالكلية.
 

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امتحانات نهاية العام الجامعى

الكنترولات

الباركود



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