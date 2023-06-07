اليوم السابع
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الأربعاء، 07 يونيو 2023 01:35 م
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حبس لصوص النوافذ وبيعها خردة فى السيدة زينب 4 أيام

الأربعاء، 07 يونيو 2023 01:00 م
حبس لصوص النوافذ وبيعها خردة فى السيدة زينب 4 أيام محكمة - أرشيفية
كتب سليم على

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قررت النيابة العامة بمحكمة جنوب القاهرة حبس شخصين 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بسرقة النوافذ من مراكز الشباب بمنطقة السيدة زينب. 
 
وطالبت النيابة رجال المباحث بسرعة التحريات حول المتهمين للوقوف على نشاطهم لاستكمال التحقيقات، ووجهت لهم تهمة السرقة. 
 
تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة السيدة زينب بمديرية أمن القاهرة من ضبط شخصين، بحوزتهما 6 نوافذ حال قيامهما ببيعهم لـتاجر خردة  وبمناقشتهما عن مصدر تلك المضبوطات، اعترفا بسرقتها من داخل مركز الشباب، وباستدعاء مدير المركز تعرف على المضبوطات واتهمهما بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

جريمة السرقة

القبض على المتهمين بالسرقة

اخبار الحوادث

الحوادث اليوم



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