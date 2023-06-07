حبس لصوص النوافذ وبيعها خردة فى السيدة زينب 4 أيام

كتب سليم على

قررت النيابة العامة بمحكمة جنوب القاهرة حبس شخصين 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهما ب سرقة النوافذ من مراكز الشباب بمنطقة السيدة زينب.

وطالبت النيابة رجال المباحث بسرعة التحريات حول المتهمين للوقوف على نشاطهم لاستكمال التحقيقات، ووجهت لهم تهمة السرقة.

تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة السيدة زينب بمديرية أمن القاهرة من ضبط شخصين، بحوزتهما 6 نوافذ حال قيامهما ببيعهم لـتاجر خردة وبمناقشتهما عن مصدر تلك المضبوطات، اعترفا بسرقتها من داخل مركز الشباب، وباستدعاء مدير المركز تعرف على المضبوطات واتهمهما بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.