تجهيز 16 استراحة لتسكين مراقبي امتحانات الثانوية العامة فى الوادى الجديد

أعلن سيد عبد العزيز، وكيل التعليم بمحافظة الوادى الجديد ، عن الانتهاء من تجهيز الاستراحات الخاصة بالمشاركين فى أعمال امتحانات الشهادة الثانوية العامة للعام الدراسى الحالى 2202_ 2023م، مؤكدا على أنه جرى تجهيز جميع الاستراحات بالإدارات التعليمية الخمس بأفخم الأثاث والأجهزة الكهربائية اللازمة فى إطار الاستعداد لاستقبال ضيوفها.

وقال مدير التعليم بالمحافظة أنه تم مراعاة قرب الاستراحات من مقار اللجان حرصا على راحة الجميع ، فضلا عن تشكيل لجان داخل كل استراحة للمتابعة اليومية وتذليل العقبات إن وجدت وعلى وجه السرعة لضمان حسن الاستقبال والضيافة وحفاظا على أمن وسلامة الجميع، مشيداً بالجهد المبذول من الجميع فى تجهيز الاستراحات وتوفير الأجواء المعيشية المناسبة واللائقة بمكانة المعلم .

وفى سياق متصل تابعت غرفة العمليات بديوان مديرية التريية والتعليم بالوادى الجديد، أعمالها فى متابعة سير منظومة العمل بامتحانات إتمام شهادة الدبلومات الفنية للعام الدراسى 2022_ 2023م والربط مع غرف العمليات المشكلة بجميع الإدارات التعليمية الخمس، ومتابعة انتظام الطلاب بلجان سير الامتحانات وعددها 13 لجنة موزعة على جميع الإدارات التعليمية.

وأكد مدير التعليم بالمحافظة على عدم ورود أية شكاوى من الامتحانات وشدد على التصدى بكل حزم لأى تجاوزات ومحاولات الغش و حال وجود أي عقبات أو مشكلات يتم تذليلها على الفور وفق القوانين المنظمة للعمل.