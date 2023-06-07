تعرف على خريطة قطع الكهرباء للصيانة اليوم بعدد من قرى بنى سويف

أعلن قطاع الكهرباء ببنى سويف، أنه من المقرر فصل التيار الكهربائى عن قرى ( الحمرايا، بياض العرب، بنى سليمان، العلالمة، / بنى سويف، أبوصالح / ناصر)، اليوم الأربعاء، اعتبارا من الساعة 8.30 صباحا وحتى 11 ظهرا، لعمل صيانة على لوحة الكهرباء ببياض.

وقدم القطاع اعتذاره عن ساعات فصل التيار بسبب أعمال الصيانة الدورية والمطلوبة لضمان استمرار الخدمة بالكفاءة المطلوبة فى هذا المرفق الحيوى، مناشدًا المواطنين والمصالح الحكومية والمنشآت الخدمية المتأثرة بـ"القطع المؤقت" للخدمة اتخاذ التدابير اللازمة لتوفير احتياجاتهم الأساسية التى تعتمد على الكهرباء خلال تلك الفترة.