تعرف على أماكن التقدم لتظلمات الشهادة الإعدادية فى محافظة الفيوم

حددت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الفيوم عدد من المدارس بالإدارات التعليمية المختلفة على مستوى المحافظة للتقدم بتظلمات الشهادة الإعدادية الفصل الدراسى الثانى للعام الدراسى 2023/2022م والتى بدأت أمس الثلاثاء وتستمر على مدار إسبوعين

وقالت الدكتورة أمانى قرنى وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الفيوم فى تصريحات خاصة لليوم السابع أنه يتم تقديم طلبات التظلمات بالإدارات التعليمية بالمقرات المحددة بكل إدارة تعليمية وقيمة الرسوم المقررة 35 جنيها لكل مادة.

وأشارت الدكتورة أمانى قرنى الى أن الأماكن التى تم تحديدها هى مدرسة أبو بكر الصديق الابتدائية بالحادقة للمتقدمين بالتظلمات من إدارة شرق الفيوم التعليمية، ومدرسة التحرير الابتدائية بشارع السنترال للمتقدمين بالتظلمات من إدارة غرب الفيوم التعليمية، والمجمع التعليمى بطامية بأرض المحلج للمتقدمين بالتظلمات من إدارة طامية التعليمية، ومركز التدريب بمدرسة الشهيد عبد الرحمن نبيل بمدينة إطسا للمتقدمين بالتظلمات من إدارة إطسا التعليمية، ومدرسة الشهيد صلاح الدين بشارع المدارس بمدينة سنورس للمتقدمين بالتظلمات من إدارة سنورس التعليمية، ونقابة المعلمين بإبشواى للمتقدمين بالتظلمات من إدارة إبشواى التعليمية، والمركز الاستكشافي بقرية الشواشنة للمتقدمين بالتظلمات من إدارة يوسف الصديق التعليمية.

وأشارت وكيلة وزارة التربية والتعليم بالفيوم الى أن الأوراق المطلوبة هى طلبات التظلم من أولياء الأمور مرفق معها صورة بطاقه الرقم القومى لولى الأمر ورقم جلوس الطالب مع الالتزام بضوابط فحص اوراق الإجابة المعلنة داخل لجنة النظام والمراقبة.