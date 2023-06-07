تراجع المؤشر الرئيسى للبورصة بنسبة 0.82% بالختام.والتداولات تتجاوز 3.5 مليار جنيه

تباين أداء مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، إذ تراجع المؤشر الرئيسي فيما ارتفع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وسط تداولات تجاوزت 3.5 مليار جنيه، وخسر رأس المال السوقي 9 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 1.128 تريليون جنيه.
وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.82% ليغلق عند مستوى 17347 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 1.3% ليغلق عند مستوى 3192 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.07% ليغلق عند مستوى 20790 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.85% ليغلق عند مستوى 7260 نقطة.
فيما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 2.8% ليغلق عند مستوى 3648 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 1.84% ليغلق عند مستوى 5317 نقطة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة