تراجع المؤشر الرئيسى للبورصة بنسبة 0.82% بالختام.والتداولات تتجاوز 3.5 مليار جنيه

كتب هانى الحوتى

تباين أداء مؤشرات البورصة المصرية ، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، إذ تراجع المؤشر الرئيسي فيما ارتفع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وسط تداولات تجاوزت 3.5 مليار جنيه، وخسر رأس المال السوقي 9 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 1.128 تريليون جنيه.

وتراجع مؤشر " إيجي إكس 30 " بنسبة 0.82% ليغلق عند مستوى 17347 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 1.3% ليغلق عند مستوى 3192 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.07% ليغلق عند مستوى 20790 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.85% ليغلق عند مستوى 7260 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 2.8% ليغلق عند مستوى 3648 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 1.84% ليغلق عند مستوى 5317 نقطة.